Grenke- Aktie - spannende Charttechnik

Der Ifo-Geschäftsklimaindex bewegt sich in Minischritten aufwärts. Im Juni wurden 88,4 nach 87,5 im Mai erreicht. Hauptgrund dafür dürften die gewaltigen Schuldenpakete der (neuen) Regierung sein. Gleichzeitig dämpfen die US-Zölle die Stimmung. Vor diesem Hintergrund hat Grenke, ein Finanzierungspartner von kleinen und mittleren Unternehmen Mitte August seine Halbjahreszahlen präsentiert. Diese fielen durchaus zwiespältig aus. Gleichwohl scheint sich die Grenke-Aktie weiter zu stabilisieren. Wie es weitergeht. Weiterlesen