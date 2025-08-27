    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGRENKE AktievorwärtsNachrichten zu GRENKE

    Grenke- Aktie - spannende Charttechnik

    Grenke hat Mitte August seine Halbjahreszahlen präsentiert. Diese fielen zwiespältig aus. Gleichwohl scheint sich die Aktie zu stabilisieren. Wie es weitergeht.

    Der Ifo-Geschäftsklimaindex bewegt sich in Minischritten aufwärts. Im Juni wurden 88,4 nach 87,5 im Mai erreicht. Hauptgrund dafür dürften die gewaltigen Schuldenpakete der (neuen) Regierung sein. Gleichzeitig dämpfen die US-Zölle die Stimmung. Vor diesem Hintergrund hat Grenke, ein Finanzierungspartner von kleinen und mittleren Unternehmen Mitte August seine Halbjahreszahlen präsentiert. Diese fielen durchaus zwiespältig aus. Gleichwohl scheint sich die Grenke-Aktie weiter zu stabilisieren. Wie es weitergeht. Weiterlesen

    Thomas Schumm
    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004)* geschrieben sowie den Roman Life Reloaded* *Werbelink
