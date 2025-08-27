Nagarro Aktie verliert signifikant - 27.08.2025

Mit einer Performance von -3,69 % musste die Nagarro Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Nagarro Aktionäre einen Verlust von -11,08 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nagarro Aktie damit um +1,09 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,01 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nagarro -32,19 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,37 % geändert.

Nagarro Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,09 % 1 Monat -6,01 % 3 Monate -11,08 % 1 Jahr -29,84 %

Informationen zur Nagarro Aktie

Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 710,84 Mio.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Nagarro Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.