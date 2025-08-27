    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG

    Plusvisionen-Analyse

    Porsche-Aktie - bringen die Veränderungen neuen Schwung?

    Können Anleger die Aktien deutscher Autobauer (wieder) anfassen?

    Können Anleger die Aktien deutscher Autobauer (wieder) anfassen, noch dazu die des gebeutelten Sportwagen-Herstellers Porsche? Die Porsche-Aktie (Vorzüge) vollzieht gerade eine Bodenbildung. Wie es weitergeht. Weiterlesen

    Gründer und Herausgeber Thomas Schumm war bereits als Chefredakteur beim Optionsschein Report, als leitender Redakteur bei Börse Online sowie als Chefredakteur bei boerse-online.de tätig. Zeitweise schrieb er die Kolumne Cash Test Dummy auf Stern.de und war freier Mitarbeiter bei Forbes. Er ist seit 30 Jahren aktiv an der Börse tätig und hat den Praxisratgeber Hedge Funds (Wirtschaftsbuch des Jahres 2004) geschrieben sowie den Roman Life Reloaded
