PUMA Aktie heute im Plus - 27.08.2025

Einen starken Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Sie steigt um +2,85 % auf 21,270€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von PUMA in den letzten drei Monaten Verluste von -8,22 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um +14,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei PUMA auf -53,65 %.

PUMA Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,01 % 1 Monat -2,56 % 3 Monate -8,22 % 1 Jahr -45,20 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der PUMA Aktie, die zwischen 17 und 25 Euro schwanken könnte. Die Shortquote ist auf 2% gefallen, was auf eine mögliche Erholung hindeutet. Nutzer spekulieren über zukünftige Entwicklungen und mögliche Übernahmen, insbesondere durch Ni Ling aus China. Das Sentiment ist gemischt, mit Hoffnungen auf eine Stabilisierung im nächsten Jahr.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

Es gibt 150 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,17 Mrd. wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

