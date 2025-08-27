    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    PUMA Aktie heute im Plus - 27.08.2025

    Am 27.08.2025 ist die PUMA Aktie, bisher, um +2,85 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der PUMA Aktie.

    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    PUMA ist ein führender Sportartikelhersteller, bekannt für Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das Unternehmen ist global präsent und zählt zu den Top 3 der Branche. Hauptkonkurrenten sind Nike, Adidas und Under Armour. PUMA zeichnet sich durch innovative Designs und nachhaltige Produktion aus.

    PUMA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.08.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die PUMA Aktie. Sie steigt um +2,85 % auf 21,270. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von PUMA in den letzten drei Monaten Verluste von -8,22 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PUMA Aktie damit um +14,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,56 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei PUMA auf -53,65 %.

    PUMA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,01 %
    1 Monat -2,56 %
    3 Monate -8,22 %
    1 Jahr -45,20 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur PUMA Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der PUMA Aktie, die zwischen 17 und 25 Euro schwanken könnte. Die Shortquote ist auf 2% gefallen, was auf eine mögliche Erholung hindeutet. Nutzer spekulieren über zukünftige Entwicklungen und mögliche Übernahmen, insbesondere durch Ni Ling aus China. Das Sentiment ist gemischt, mit Hoffnungen auf eine Stabilisierung im nächsten Jahr.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PUMA eingestellt.

    Zur PUMA Diskussion

    Informationen zur PUMA Aktie

    Es gibt 150 Mio. PUMA Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,17 Mrd. wert.

    PUMA Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PUMA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PUMA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


