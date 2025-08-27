NIO - Aktie zeigt Schwäche - 27.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die NIO Aktie. Sie fällt um -2,09 % auf 5,6300€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

NIO ist ein führender Anbieter von Premium-Elektrofahrzeugen in China, bekannt für innovative Dienstleistungen wie Battery-as-a-Service. Hauptkonkurrenten sind Tesla und BYD. Einzigartig ist das BaaS-Modell und die Batteriewechselstationen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die NIO-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +76,91 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NIO Aktie damit um +38,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +40,98 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +38,17 % gewonnen.

NIO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +38,82 % 1 Monat +40,98 % 3 Monate +76,91 % 1 Jahr +60,54 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NIO Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der NIO Aktie, die in den letzten Tagen um etwa 20 % gestiegen ist. Anleger analysieren die Bewertung, insbesondere nach einer Erhöhung des Kursziels auf 9,60 US-Dollar durch Analysten. Es gibt Bedenken hinsichtlich möglicher Kapitalerhöhungen und finanzieller Verluste, während die Eröffnung neuer Swap-Stationen als positives Signal gewertet wird. Technische Analysen deuten auf eine Überkauft-Situation hin, was zu einem Rückgang führen könnte.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NIO eingestellt.

Informationen zur NIO Aktie

Es gibt 2 Mrd. NIO Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,81 Mrd. wert.

Die Anteile des chinesischen Fahrzeugherstellers Nio haben sich in den vergangenen Tagen stark verteuert. Sollten Anlegerinnen und Anleger jetzt noch einsteigen?

NIO Aktie jetzt kaufen?

Ob die NIO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NIO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.