Formerra wird Vertriebspartner der italienischen Firma Epaflex für deren TPU-Produkte in UK und Irland

ROMEOVILLE, ILLINOIS / ACCESS Newswire / 27. August 2025 / Formerra, ein führendes Vertriebsunternehmen für Hochleistungswerkstoffe, hat heute eine Vereinbarung mit der Firma Epaflex S.r.l. bekannt gegeben, mit der Formerra Europe offiziell als bevorzugter Vertriebspartner für die von Epaflex hergestellten Produkte aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) im Vereinigten Königreich und der Republik Irland bestätigt wird.

In dieser Partnerschaft wird die 30-jährige Tradition von Epaflex im Bereich der TPU-Fertigung mit dem umfassenden Know-how in puncto UK/EU REACH-Vorschriften, dem technischen Vor-Ort-Support und der agilen Logistik von Formerra zusammengeführt. Darüber hinaus gewährleistet die Zusammenarbeit, dass Prozessingenieure und Beschaffungsmanager in den Bereichen Kabel, Drähte, Industrie, Automatisierung sowie Öl & Gas einen reibungslosen Zugang zu hochleistungsfähigen TPU-Konstruktionswerkstoffen erhalten, die durch einen reaktionsschnellen Service und regulatorische Beratung unterstützt werden.

„Wir sind stolz darauf, das TPU-Portfolio des Branchenführers Epaflex in unser spezialisiertes Vertriebsnetz aufnehmen zu dürfen“, so Ronan Kennedy, Managing Director von Formerra Europe. „Diese Vereinbarung eröffnet Verarbeitungsbetrieben im Vereinigten Königreich und Irland echte Geschäftschancen, da damit eine Belieferung unserer Kunden mit den von ihnen benötigten fortschrittlichen TPU-Werkstoffen über zuverlässige Lieferketten und dem entsprechenden technischen Support möglich wird.“

Bekannt ist Epaflex vor allem für seine hochtechnischen TPU-Formulierungen Epamould, Epaline und Epamet, die sich durch hohe Abriebfestigkeit, Ölbeständigkeit, matte Spezialoberflächen und Flexibilität bei niedrigen Temperaturen auszeichnen. Diese Werkstoffe kommen in kritischen Anwendungsbereichen wie Kabelummantelungen, Hydraulikschläuche, Präzisionsrohre und Schutzfolien zum Einsatz. Zusammen mit dem von Epaflex neu entwickelten Werkstoff Epalite punktet dieses Portfolio mit Langlebigkeit, Verarbeitbarkeit und Designvielfalt und eignet sich damit für die anspruchsvollen industriellen Einsatzbereiche der heutigen Zeit.