Mit Einführung von Dynamic Neighborhoods und Signal Engine liefert Precisely Real-World-Intelligence

BURLINGTON, Mass. , 27. August 2025 /PRNewswire/ -- Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, hat heute hat die Einführung von Dynamic Neighborhoods und Signal Engine bekannt gegeben. Dies sind zwei neue Produkte, die Unternehmen dabei helfen sollen, umfassende und umsetzbare Erkenntnisse über sich verändernde Muster im Bevölkerungs- und Publikumsverhalten innerhalb der Vereinigten Staaten zu gewinnen – und damit eine genauere Entscheidungsfindung und strategische Planung zu ermöglichen.

Ein neues Datenprodukt und eine Cloud-basierte Softwarelösung helfen dabei, Standortdaten und First-Party-Daten in tiefere, zielgruppenbasierte Erkenntnisse umzuwandeln – ohne dabei die Compliance zu beeinträchtigen.

Auf dem heutigen wettbewerbsintensiven Markt suchen Unternehmen nach tiefergehenden, dynamischeren Standortinformationen, um fundierte Entscheidungen in Bezug auf Marketing, Standortwahl, Produktplatzierung, Kundenbindung und vieles mehr zu treffen. Dynamic Neighborhoods und Signal Engine erfüllen diesen Bedarf, indem sie standortbezogene Erkenntnisse in gebrauchsfertige Datensätze umwandeln, die sich nahtlos in bestehende Analyseplattformen, Marketing-Workflows und Geschäftsprozesse integrieren lassen.

Beide Lösungen wurden speziell entwickelt, um einige der häufigsten Datenherausforderungen zu bewältigen, mit denen Unternehmen täglich konfrontiert sind. Die Aktivierung standortbasierter Erkenntnisse und die Integration von Datensätzen zur Gewinnung realer Informationen ist oft komplex und zeitaufwändig. Gleichzeitig üben sich ändernde Kundenerwartungen und sich weiterentwickelnde Datenschutzbestimmungen einen zunehmenden Druck auf Unternehmen aus, Verhaltenskenntnisse zu erweitern – und gleichzeitig den Datenschutz zu gewährleisten.

Dynamische Nachbarschaften: Entscheidungen mit Erkenntnissen auf Gemeindeebene verbessern

Dynamic Neighborhoods ist ein neues Datenprodukt, das umfangreiche demografische Daten mit Zielgruppeninformationen kombiniert und es Unternehmen ermöglicht, ihre Engagement-Strategien auf die tatsächlichen Interessen und Präferenzen ihrer gewünschten Zielgruppen innerhalb einer bestimmten geografischen Region zuzuschneiden.

Diese benutzerfreundliche Plug-and-Play-Lösung ist über verschiedene Bereitstellungsoptionen verfügbar – darunter die Data Graph API, als Flatfile oder über ein abonnementbasiertes Dashboard. So können Unternehmen schnell die Erkenntnisse aktivieren, die sie benötigen, um ihre standortbasierten Informationen mit demografischen Attributen zu ergänzen. Darüber hinaus ist der Datensatz verfeinert, analysebereit und mit eindeutigen IDs vorverknüpft, was eine nahtlose Integration in das Data Enrichment-Portfolio von Precisely ermöglicht.