EPH Group AG: Kapitalerhöhung als Sprungbrett zum Börsengang!
Die EPH Group AG setzt mit einer Kapitalerhöhung von 70.000 auf 1.000.000 Aktien neue Maßstäbe und bereitet sich auf ein Börsenlisting vor, um ihr Portfolio im Luxussegment weiter auszubauen.
Foto: adobe.stock.com
- EPH Group AG beschließt eine Kapitalerhöhung von 70.000 auf 1.000.000 Aktien durch die Ausgabe von 930.000 neuen Aktien.
- Die neuen Aktien werden von bestehenden Gründungsaktionären und rund 20 neuen Aktionären gezeichnet.
- Ziel der Kapitalerhöhung ist die Stärkung der Eigenkapitalbasis und die Vorbereitung auf ein geplantes Börsenlisting.
- Die Gesellschaft plant, den Kapitalmarkt nach dem Börsengang für zukünftige Finanzierungsrunden zu nutzen.
- EPH Group AG fokussiert sich auf den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment.
- Das Unternehmen arbeitet mit führenden Hotel- und Tourismus-Consulting-Unternehmen in Österreich und Deutschland zusammen, um umfassende Expertise für Projekte zu gewährleisten.
+0,51 %
0,00 %
-1,06 %
-0,56 %
+4,20 %
+1,03 %
ISIN:DE000A3LJCB4WKN:A3LJCB
