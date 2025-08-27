Triodos Bank / Fair Finance Week vom 27. bis 30. Oktober 2025 - Geld ...

Fair Finance Week vom 27. bis 30. Oktober 2025 - Geld trifft Werte (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Die zwölfte Fair Finance Week bringt erneut Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und Finanzwirtschaft zusammen, um Impulse für Nachhaltigkeit zu setzen. Wo Geld auf Werte trifft, entsteht eine andere Zukunft - dies wollen die Veranstalter der Fair Finance Week aufzeigen und laden Bürger:innen und Interessierte an vier Abenden ein, live oder online spannende Diskussionsrunden zu verfolgen und sich aktiv daran zu beteiligen.

Mo., 27.10: Regionale Diskussionsabende (München, Hamburg, Berlin und Bochum)

Di., 28.10.: Wo sind unsere Werte geblieben in Wirtschaft und im Finanzwesen? (Haus am Dom, Frankfurt)



Mi., 29.10.: Toxisch reich - zu viel Geld in wenigen Händen? (Haus am Dom, Frankfurt)



Do., 30.10.: Finanzbildung - aber bitte mit Werten! (Evangelische Akademie, Frankfurt)



Einlass ist jeweils ab 18 Uhr und Start um 18.30 Uhr - am Donnerstag den 30.10 erfolgt der Einlass erst ab 18.30 Uhr mit Start um 19 Uhr.

Zu den Sprecher:innen zählen Leonie Petersen von Oxfam, Antonis Schwarz von der Initiative für Steuergerechtigkeit taxmenow, Daniela Karbe-Gessler vom Bund der Steuerzahler, Raffaela Hofmann, Buchautorin und Gründerin der Geldbildungsinitiative, Claudia Müller, Gründerin des Female Finance Forums, Dennis Färber vom Hessischen Ministerium der Finanzen.

Ausgerichtet werden die Abende vom Fair Finance Netzwerk Frankfurt - bestehend aus der GLS Bank, Invest in Visions, Oikocredit und der Triodos Bank in Kooperation mit der Fairtrade Stadt Frankfurt, dem Haus am Dom und der Evangelische Akademie Frankfurt. Die kostenfreien Veranstaltungen finden vom 28. bis 30. Oktober abwechselnd in den Akademien statt. Neben dem Standort Frankfurt gibt es am 27. Oktober in München, Hamburg, Berlin und Bochum regionale Veranstaltungen.



Anmeldungen können an presse@triodos.de gesendet werden.

