AKTIEN IM FOKUS
Swatch zieht Luxus hoch - Händler: Aussagen zu US-Geschäft
- Swatch-Aktien steigen um 4,4 Prozent auf 147,55 Franken.
- Beruhigende Aussagen zum US-Geschäft beflügeln Kurs.
- Richemont und andere Luxusmarken profitieren ebenfalls.
ZÜRICH/PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Swatch haben am Mittwoch im Nachmittagshandel kräftig angezogen. Nach einem Sprung bis auf 151 Franken stand zuletzt noch ein Plus von 4,4 Prozent auf 147,55 Franken zu Buche. Mehrere Händler verwiesen auf beruhigende Aussagen in einer Telefonkonferenz zum US-Geschäft. Der Uhrenkonzern habe versichert, dass der Markt sich stark entwickle und die Zölle zu managen seien. Eine offizielle Medienmitteilung von Swatch oder Präsentationsmaterial gab es nicht.
Im Kielwasser von Swatch gewannen die Aktien des Luxusgüterherstellers Richemont an der SMI -Spitze 3 Prozent. Die Titel der französischen Konkurrenten LVMH und Hermes belegten mit Kursaufschlägen von 3,2 beziehungsweise 2,2 Prozent die vorderen Plätze im EuroStoxx 50 , während Kering um 2,4 Prozent stiegen. An der Londoner Börse legten Burberry um 2,9 Prozent zu.
In Frankfurt ging es für die Titel des Sportwarenherstellers Puma um 2,9 Prozent hoch, während die des heimischen Rivalen Adidas nur 0,6 Prozent gewannen. Puma war schon zu Wochenbeginn von Berichten über einen möglichen Ausstieg der Pinault-Familie, die 29 Prozent am Unternehmen hält, beflügelt worden. Nach dem Rücksetzer am Dienstag notieren die Aktien trotz des aktuellen Anstiegs noch unter ihrem Hoch vom Montag./AWP/gl/tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 15,03 auf Tradegate (27. August 2025, 15:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +14,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,56 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,11 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -22,71 %/+93,24 % bedeutet.
