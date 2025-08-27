Swatch zieht Luxus hoch - Händler: Aussagen zu US-Geschäft

In Frankfurt ging es für die Titel des Sportwarenherstellers Puma um 2,9 Prozent hoch, während die des heimischen Rivalen Adidas nur 0,6 Prozent gewannen. Puma war schon zu Wochenbeginn von Berichten über einen möglichen Ausstieg der Pinault-Familie, die 29 Prozent am Unternehmen hält, beflügelt worden. Nach dem Rücksetzer am Dienstag notieren die Aktien trotz des aktuellen Anstiegs noch unter ihrem Hoch vom Montag./AWP/gl/tih/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,49 % und einem Kurs von 15,03 auf Tradegate (27. August 2025, 15:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +14,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,56 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,11 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,429EUR. Von den letzten 7 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -22,71 %/+93,24 % bedeutet.