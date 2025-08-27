China-Börse im Höhenflug – Rallye könnte noch lange nicht vorbei sein

Getrieben wird der Aufschwung vor allem von frischem Kapital: Staatliche Fonds, Versicherungen und institutionelle Anleger führen die Welle an, doch auch Privatanleger beginnen langsam, Geld aus niedrig verzinsten Einlagen in Aktien umzuschichten. Chinesische Haushalte halten derzeit rund 160 Billionen Yuan – umgerechnet 19,3 Billionen Euro – an Ersparnissen.

Chinas Börsen erleben derzeit eine der stärksten Rallyes seit Jahren. Der Leitindex CSI 300 hat seit dem Frühjahr um rund 25 Prozent zugelegt und markierte zuletzt ein Drei-Jahres-Hoch, während der Shanghai Composite Index Niveaus erreichte, die seit einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen wurden. Allein im vergangenen Monat flossen fast eine Billion US-Dollar an Marktwert in Festlands-Aktien.

Mit Bankzinsen von unter 1 Prozent und einer Dividendenrendite von 2,5 Prozent im CSI 300 erscheinen Aktien zunehmend attraktiver. Schon im Juli sanken individuelle Bankeinlagen um 1,1 Billionen Yuan, während Gelder in Finanzprodukte und Wertpapierkonten umgeschichtet wurden, zeigen Analysen von Bloomberg.

Ein wesentlicher Treiber ist die KI-Fantasie rund um DeepSeek. Das aufstrebende Unternehmen gilt als Symbol für Pekings Selbstversorgungsstrategie im Technologiesektor und hat die Kursgewinne von Chipwerten wie Cambricon zusätzlich befeuert.

Die Rallye zieht sich jedoch inzwischen breiter durch den Markt: Auch Immobilienwerte wie China Vanke legten Anfang der Wocje zwischenzeitlich zweistellig zu, nachdem Shanghai Kaufbeschränkungen gelockert und Steuervergünstigungen für Erstkäufer eingeführt hatte. Beobachter werten dies als Signal für eine aktivere Politikunterstützung, die Anlegern weiteren Rückenwind verschaffen könnte.

Die Liquidität am Markt ist außergewöhnlich hoch. Mit einem Tagesumsatz von 3,1 Billionen Yuan (375 Milliarden Euro) erreichten die Börsen in Shanghai und Shenzhen jüngst den zweithöchsten Wert aller Zeiten. Die Rallye zieht immer mehr Käufer an und verstärkt den Aufschwung zusätzlich.

Zwar warnen Analysten vor Überhitzungserscheinungen – der Relative-Stärke-Index des Shanghai Composite liegt mit 88 klar im überkauften Bereich, und Fonds handeln teils mit deutlichen Aufschlägen auf ihre Nettoinventarwerte. Doch der fehlende Massenandrang der Kleinanleger spricht dafür, dass der Markt noch nicht am Siedepunkt ist. "Die Stimmung ist positiv, aber längst nicht euphorisch wie 2015", sagt ein Fondsmanager aus Shanghai. Es bleibt also Luft nach oben.

Kapitalrotation, politische Stützungsmaßnahmen und der KI-Boom verleihen Chinas Börsen neue Kraft. Solange die Liquidität hoch bleibt und Peking die Märkte nicht ausbremst, könnte die Rallye weitergehen, auch wenn die Kluft zwischen schwacher Konjunktur und starkem Aktienmarkt größer wird.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion