Rheinmetall eröffnet neues Werk für Artilleriemunition
- Produktion soll bis 2027 auf 350.000 Schuss/Jahr steigen.
- 500 Millionen Euro Investition zur Kapazitätserweiterung.
UNTERLÜSS (dpa-AFX) - Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall hat ein neues Werk für Artilleriemunition eröffnet. Die Produktion des 155-Millimeter-Kalibers werde schrittweise hochgefahren und 2027 bis zu 350.000 Schuss pro Jahr erreichen, sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger bei der Einweihungsfeier, bei der auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Nato-Generalsekretär Mark Rutte zu Gast waren. Papperger führte sie durch die Anlage.
Inklusive anderer Werke, wo die Fertigung ebenfalls gesteigert wird, möchte die Waffenschmiede 2027 auf eine Jahresproduktion von 1,5 Millionen kommen und damit etwa doppelt so viel wie derzeit. Die Stellung als größter westlicher Hersteller der im Ukraine-Krieg dringend benötigten Artilleriemunition würde die Düsseldorfer Firma damit ausbauen. In die neue Anlage sowie in ein separates, nächstes Jahr startendes Werk für Raketenmotoren investierte Rheinmetall eigenen Angaben zufolge rund 500 Millionen Euro.
Mit einem neuen Werk für Artilleriemunition möchte der Rüstungskonzern Rheinmetall seine Rolle als stärkster Hersteller von 155-Millimeter-Geschossen in der westlichen Welt festigen. An seinem Standort Unterlüß ist Rheinmetall schon lange präsent, die Waffenschmiede hat dort bereits einen eher kleinen Produktionsbereich für Artilleriemunition sowie andere Bereiche - etwa die Fertigung des Schützenpanzers Puma - und eine kilometerlange Schießbahn. Nun gewinnt die Produktion von 155-Millimeter-Geschossen dort an Gewicht. Die Nachfrage nach so einer Munition ist mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 nach oben geschnellt, Rheinmetall gehört zu den wichtigsten Lieferanten des von Russland angegriffenen Landes./wdw/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 1.631 auf Tradegate (27. August 2025, 15:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +5,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 75,06 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.048,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +6,42 %/+37,61 % bedeutet.
Was der Typ erwartet oder auch nicht interessiert hier nun wirklich niemanden.....armer Mensch!
Lieber Sebaldo, alle Achtung, du kannst Sarkasmus. Solche Beiträge bringen einfach gar nix, außer, dass du dich jetzt toll fühlst. Wenn du was Substanzielles beizutragen hast, freuen sich alle hier sicherlich über deine Beiträge. Ansonsten einfach mal nix schreiben. Übrigens sind wir hier bei Rheinmetall, da geht es eben um Waffen. Muss man nicht mögen, aber dann ist man halt hier falsch. Deine Kurskalkulation kannst du ja gerne darlegen, bin gespannt darauf.
- „30-fach seit Kriegsbeginn“ stimmt so nicht. Laut IR lag RHM am 25.02.2022 bei ~101 €; das ATH lag bei ~1.944 € (02.06.2025). Das ist ~19-fach; aktuell ~1.600 € also ~16-fach – nicht 30-fach. (https://www.rheinmetall.com/de/unternehmen/historie/aktiengeschichte#anchor-2022)
- „Vor <1 Jahr noch 500 €“ passt nicht: Schon im März 2025 stand RHM teils >1.200 €, später das ATH knapp 1.950 €.
- Fundamental: Auftragsbestand ~63 Mrd. € (30.06.2025); Ausblick 2025: Umsatz +25–30 %, Marge ~15,5 % – Q2 war unter Erwartung, Guidance aber bestätigt.