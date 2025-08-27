    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    ROUNDUP

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neue US-Zölle gegen Indien wegen Kreml-Geschäften in Kraft

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Zölle auf indische Importe wegen Ölgeschäften
    • Zölle steigen auf 50%, Ziel: Kreml wirtschaftlich schwächen
    • Indien bleibt wichtiger Handelspartner der USA trotz Zöllen
    ROUNDUP - Neue US-Zölle gegen Indien wegen Kreml-Geschäften in Kraft
    Foto: Stringer - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die neuen US-Zölle auf Importe aus Indien wegen dessen Ölgeschäften mit Russland sind in Kraft getreten. Auf Produkte aus dem südasiatischen Land erheben die Vereinigten Staaten seit diesem Mittwoch einen zusätzlichen Aufschlag in Höhe von 25 Prozent, wie aus einem Dokument im US-Bundesregister hervorgeht. US-Präsident Donald Trump hatte den Schritt Anfang August angeordnet. Damit verdoppelt sich der unter Trumps Regierung für Indien verhängte Zollsatz auf 50 Prozent.

    Trump will mit den neuen Zöllen die wirtschaftliche Basis des Kremls weiter schwächen. Indien war im Juni nach China der zweitgrößte Abnehmer russischer fossiler Brennstoffe. Russland führt seit mehr als drei Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und hält seine Kriegsmaschinerie vor allem damit am Laufen, dass es seine Rohstoffe verkauft, vor allem fossile Brennstoffe wie Öl und Gas.

    Russland liefert bislang weiter Öl an Indien

    Nach Darstellung Moskaus hat Trumps Ankündigung der Zölle ihr Ziel bislang verfehlt. "Wir liefern weiter Treibstoff (an Indien), darunter auch Rohöl und Ölprodukte, Heiz- und Hüttenkohle", sagte Russlands 1. Vizeregierungschef Denis Manturow kürzlich bei einer gemeinsamen russisch-indischen Regierungssitzung. Er sehe zudem Potenzial bei der Erweiterung des Exports von Flüssiggas, fügte er hinzu.

    Erst in der vergangenen Woche besuchte Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar Moskau und wurde im Kreml von Präsident Wladimir Putin empfangen. Es gibt zwar Medienberichte, wonach Indien die russischen Öllieferungen drosseln will. Offiziell betonte Delhi aber mehrfach, dass es seine Rohstoffe weiter von dort beziehen werde, wo es günstig sei. Russland muss sein Öl - auch wegen der westlichen Sanktionen - mit Rabatt verkaufen.

    Indien als Handelspartner auch für die USA wichtig

    Im vergangenen Jahr war Indien einer der wichtigsten Handelspartner der Vereinigten Staaten. Unter den am meisten exportierten Gütern aus den USA nach Indien waren dabei auch Öl und Gas./fsp/DP/stw




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Neue US-Zölle gegen Indien wegen Kreml-Geschäften in Kraft Die neuen US-Zölle auf Importe aus Indien wegen dessen Ölgeschäften mit Russland sind in Kraft getreten. Auf Produkte aus dem südasiatischen Land erheben die Vereinigten Staaten seit diesem Mittwoch einen zusätzlichen Aufschlag in Höhe von 25 …