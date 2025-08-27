Marktteilnehmer prognostizieren leichten Umsatzrückgang auf 2,78 Milliarden Euro in 2025 (FOTO)

Bonn (ots) - Der Personalberatungsmarkt in Deutschland hat mit Umsatzrückgängen

zu kämpfen. 2024 erwirtschafteten die im Markt tätigen Unternehmen insgesamt

2,82 Milliarden Euro. Das sind 3,8 Prozent weniger als in 2023. Für 2025

prognostizieren die Marktteilnehmer einen weiteren, leichten Umsatzrückgang von

1,2 Prozent auf 2,78 Mrd. Euro.



Das sind Ergebnisse der neuen Studie "Facts & Figures zum

Personalberatungsmarkt", die der Bundesverband Deutscher Unternehmens-beratungen

BDU e.V. jährlich veröffentlicht. "Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlich eher

schlechten Lage sowie geopolitischen Herausforderungen vergeben unsere Kunden

weniger Suchmandate als noch in den Vorjahren. Hinzu kommen die Verlagerung von

Recruiting-Aufgaben direkt in die Unternehmen und der verstärkte Einsatz von

künstlicher Intelligenz bei der Kandidatensuche", kommentierte BDU-Vizepräsident

Wolfram Tröger die Studienergebnisse.







Personalberatungsmarkt erhebt, zeigt jedoch, dass es in 2025 bergauf geht. Im 2.

Quartal stieg der Index im Vergleich zum Vorquartal um 8,6 Punkte auf aktuell

85,8 Punkte. Am optimistischsten blicken - ähnlich wie in der Studie - die

Top-25- sowie größere Personalberatungen in die Zukunft. Kleine Unternehmen und

Boutiquen sind etwas pessimistischer.



Executive & Specialist-Search-Geschäft schwächelt



Das Kerngeschäft der Branche, der Bereich Executive & Specialist-Search

(Marktanteil ca. 80 Prozent), musste 2024 Verluste von 4,9 Prozent hinnehmen.

Für 2025 gehen die Befragten von einem leichten Rückgang von 2 Prozent aus. Am

stärksten gewachsen sind 2024 die Beratungsfelder "Executive Coaching" (+4,2

Prozent) und "Leadership Advisory" (+3,7 Prozent). 2025 werden nach Einschätzung

der Marktteilnehmer die Felder "Executive Coaching" (+3,4 Prozent) und

"Potenzialanalyse & Diagnostik" (+2,9 Prozent) die Nase vorn haben.



"Die Ergebnisse zeigen, dass der Bereich Executive Search zwar nach wie vor das

Brot- und Butter-Geschäft der Branche ist, Felder außerhalb der klassischen

Personensuche aber an Bedeutung gewinnen bzw. stabiler wachsen. Coaching- und

Assessment-Angebote werden stärker nachgefragt, da Unternehmen die

Transformation der Märkte meistern müssen. Das Arbeiten wird komplexer und damit

wandeln sich auch die Anforderungen an Managementkompetenzen", erklärte Arne

Adrian, Vorsitzender des Vorstands im Fachverband Personalberatung des BDU.



75.000 Positionen besetzt



2024 wurden mit Hilfe von Personalberatungen 75.000 Positionen mit Fach- und

Führungskräften besetzt. Darunter waren vergleichsweise mehr weibliche Seite 1 von 2 Seite 2 ►





