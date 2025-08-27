Personalberatungsbranche in Deutschland
Marktteilnehmer prognostizieren leichten Umsatzrückgang auf 2,78 Milliarden Euro in 2025 (FOTO)
Bonn (ots) - Der Personalberatungsmarkt in Deutschland hat mit Umsatzrückgängen
zu kämpfen. 2024 erwirtschafteten die im Markt tätigen Unternehmen insgesamt
2,82 Milliarden Euro. Das sind 3,8 Prozent weniger als in 2023. Für 2025
prognostizieren die Marktteilnehmer einen weiteren, leichten Umsatzrückgang von
1,2 Prozent auf 2,78 Mrd. Euro.
Das sind Ergebnisse der neuen Studie "Facts & Figures zum
Personalberatungsmarkt", die der Bundesverband Deutscher Unternehmens-beratungen
BDU e.V. jährlich veröffentlicht. "Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlich eher
schlechten Lage sowie geopolitischen Herausforderungen vergeben unsere Kunden
weniger Suchmandate als noch in den Vorjahren. Hinzu kommen die Verlagerung von
Recruiting-Aufgaben direkt in die Unternehmen und der verstärkte Einsatz von
künstlicher Intelligenz bei der Kandidatensuche", kommentierte BDU-Vizepräsident
Wolfram Tröger die Studienergebnisse.
Der aktuelle Geschäftsklimaindex, den der BDU vierteljährlich im
Personalberatungsmarkt erhebt, zeigt jedoch, dass es in 2025 bergauf geht. Im 2.
Quartal stieg der Index im Vergleich zum Vorquartal um 8,6 Punkte auf aktuell
85,8 Punkte. Am optimistischsten blicken - ähnlich wie in der Studie - die
Top-25- sowie größere Personalberatungen in die Zukunft. Kleine Unternehmen und
Boutiquen sind etwas pessimistischer.
Executive & Specialist-Search-Geschäft schwächelt
Das Kerngeschäft der Branche, der Bereich Executive & Specialist-Search
(Marktanteil ca. 80 Prozent), musste 2024 Verluste von 4,9 Prozent hinnehmen.
Für 2025 gehen die Befragten von einem leichten Rückgang von 2 Prozent aus. Am
stärksten gewachsen sind 2024 die Beratungsfelder "Executive Coaching" (+4,2
Prozent) und "Leadership Advisory" (+3,7 Prozent). 2025 werden nach Einschätzung
der Marktteilnehmer die Felder "Executive Coaching" (+3,4 Prozent) und
"Potenzialanalyse & Diagnostik" (+2,9 Prozent) die Nase vorn haben.
"Die Ergebnisse zeigen, dass der Bereich Executive Search zwar nach wie vor das
Brot- und Butter-Geschäft der Branche ist, Felder außerhalb der klassischen
Personensuche aber an Bedeutung gewinnen bzw. stabiler wachsen. Coaching- und
Assessment-Angebote werden stärker nachgefragt, da Unternehmen die
Transformation der Märkte meistern müssen. Das Arbeiten wird komplexer und damit
wandeln sich auch die Anforderungen an Managementkompetenzen", erklärte Arne
Adrian, Vorsitzender des Vorstands im Fachverband Personalberatung des BDU.
75.000 Positionen besetzt
2024 wurden mit Hilfe von Personalberatungen 75.000 Positionen mit Fach- und
Führungskräften besetzt. Darunter waren vergleichsweise mehr weibliche
