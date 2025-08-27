Pasinex gibt Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2025 bekannt und stellt Unternehmensupdate bereit

TORONTO, ON – 27. August 2025 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) („Pasinex“ oder das „Unternehmen“) hat heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal zum 30. Juni 2025 bekannt gegeben. Der Geschäftsbericht, der Lagebericht und die damit zusammenhängenden Zertifizierungen sind auf SEDAR+ verfügbar.

Höhepunkte

- Pasinex verzeichnete im zweiten Quartal 2025 einen Nettoverlust von 0,3 Millionen $ und in der ersten Jahreshälfte 2025 einen Nettoverlust von 1,2 Millionen $, gegenüber Nettoverlusten von 0,3 Millionen $ bzw. 10.778 $ in den entsprechenden Zeiträumen des Jahres 2024. Die höheren Verluste sind auf geringere Eigenkapitaleinnahmen von Horzum AS, höhere Rechts- und Zinsaufwendungen sowie Devisenverluste zurückzuführen, die teilweise durch geringere Explorationskosten wettgemacht wurden. Die Einnahmen und die Produktion gingen zurück, da der Joint-Venture-Partner die Untertageerschließung einstellte, wodurch der Zugang zu neuen Zonen mit anomalen Zinkgehalten verhindert wurde.

- Im Juni und August 2025 tätigte das Unternehmen zusätzliche Zahlungen in Höhe von insgesamt 100.000 USD auf den Kaufpreis des Sarıkaya-Projekts. Damit beläuft sich die kumulierte Anzahlung nun auf 350.000 USD von den vereinbarten 2.600.000 USD und zeigt den kontinuierlichen Fortschritt hin zum Abschluss der Akquisition.

- Am 15. Juli 2025 gab das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Stammaktien zu einem Preis von 0,075 $ pro Aktie (Bruttoeinnahmen von bis zu 2,15 Millionen $) bekannt.

- Am 10. Juli 2025 gab Pasinex 28,8 Millionen Aktien zu einem Preis von 0,075 $ zur Begleichung ausstehender Schulden in Höhe von 2,16 Millionen $ aus.

Kommentar des Managements

Dr. Larry Seeley, Executive Chair von Pasinex, sagte: „Pasinex setzt seine Strategie Schritt für Schritt um. Wir treiben den Erwerb von Sarıkaya voran, stärken unsere Bilanz durch Eigenkapitalfinanzierungen und bewerten Optionen zur Fremdfinanzierung, um das zukünftige Wachstum zu unterstützen. Gleichzeitig arbeiten wir an einer Einigung mit unserem Joint-Venture-Partner in der Türkei, um weitere Werte zu erschließen. Angesichts einiger der weltweit höchsten Zinkgehalte befindet sich Pasinex in einer günstigen Position, um einen beträchtlichen Wert für die Aktionäre zu schaffen.“