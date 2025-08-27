Börsen Start Update
Börsenstart USA - 27.08. - US Tech 100 schwach -0,23 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 45.498,91 PKT und gewinnt bisher +0,19 %.
Top-Werte: Unitedhealth Group +2,10 %, The Home Depot +1,36 %, Salesforce +1,27 %, Chevron Corporation +1,25 %, McDonald's +1,07 %
Flop-Werte: NVIDIA -0,70 %, Microsoft -0,16 %, Boeing +0,06 %, Walmart +0,08 %, Goldman Sachs Group +0,09 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.466,84 PKT und fällt um -0,23 %.
Top-Werte: Atlassian Registered (A) +3,73 %, Airbnb Registered (A) +2,40 %, Lululemon Athletica +2,23 %, Diamondback Energy +2,12 %, Biogen +1,79 %
Flop-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) -2,34 %, DoorDash Registered (A) -1,23 %, Microchip Technology -1,16 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -1,14 %, Monster Beverage -0,96 %
Der S&P 500 steht bei 6.466,40 PKT und verliert bisher -0,01 %.
Top-Werte: Albemarle +4,70 %, Waters Corporation +4,60 %, CarMax +3,09 %, Estee Lauder Companies Registered (A) +2,74 %, Halliburton +2,74 %
Flop-Werte: J.M. Smucker -5,61 %, Resmed -1,41 %, Smurfit Westrock Public Limited Company -1,26 %, DoorDash Registered (A) -1,23 %, Microchip Technology -1,16 %
