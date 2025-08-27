IG Metall kritisiert Blumes Doppelrolle bei VW und Porsche
- IG Metall bezweifelt Blumes Doppelspitze bei VW/Porsche.
- Gröger: "Wie kann man auf zwei Hochzeiten tanzen?"
- Spekulationen über Blumes Rückzug bei Porsche möglich.
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die IG Metall zweifelt daran, dass Oliver Blume auf Dauer zugleich an der Spitze von Volkswagen und Porsche stehen kann. "Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand dauerhaft auf zwei solch großen Hochzeiten gleichzeitig tanzen will", sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, der Deutschen Presse-Agentur.
Über Blumes Zukunft wird derzeit spekuliert. Im Raum steht das Szenario, dass sich Blume aus dem Vorstand bei Porsche zurückziehen und sich auf die Führung von Volkswagen konzentrieren könnte. Porsche und die Eigentümerfamilien wollten sich nicht zu den Gerüchten äußern.
Blume führt Porsche seit 2015 und behielt diese Position auch, nachdem er sieben Jahre später Herbert Diess als Vorstandsvorsitzenden bei Volkswagen abgelöst hatte./kge/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 101,1 auf Tradegate (27. August 2025, 15:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,70 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 146,00EUR was eine Bandbreite von -8,50 %/+45,20 % bedeutet.
