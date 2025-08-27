    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    IG Metall kritisiert Blumes Doppelrolle bei VW und Porsche

    Für Sie zusammengefasst
    • IG Metall bezweifelt Blumes Doppelspitze bei VW/Porsche.
    • Gröger: "Wie kann man auf zwei Hochzeiten tanzen?"
    • Spekulationen über Blumes Rückzug bei Porsche möglich.
    IG Metall kritisiert Blumes Doppelrolle bei VW und Porsche
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die IG Metall zweifelt daran, dass Oliver Blume auf Dauer zugleich an der Spitze von Volkswagen und Porsche stehen kann. "Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand dauerhaft auf zwei solch großen Hochzeiten gleichzeitig tanzen will", sagte Thorsten Gröger, Bezirksleiter der IG Metall für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, der Deutschen Presse-Agentur.

    Über Blumes Zukunft wird derzeit spekuliert. Im Raum steht das Szenario, dass sich Blume aus dem Vorstand bei Porsche zurückziehen und sich auf die Führung von Volkswagen konzentrieren könnte. Porsche und die Eigentümerfamilien wollten sich nicht zu den Gerüchten äußern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dr. Ing. h.c. F. Porsche!
    Long
    43,62€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 14,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    49,65€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 13,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Blume führt Porsche seit 2015 und behielt diese Position auch, nachdem er sieben Jahre später Herbert Diess als Vorstandsvorsitzenden bei Volkswagen abgelöst hatte./kge/DP/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 101,1 auf Tradegate (27. August 2025, 15:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +1,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,70 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 146,00EUR was eine Bandbreite von -8,50 %/+45,20 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    IG Metall kritisiert Blumes Doppelrolle bei VW und Porsche Die IG Metall zweifelt daran, dass Oliver Blume auf Dauer zugleich an der Spitze von Volkswagen und Porsche stehen kann. "Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand dauerhaft auf zwei solch großen Hochzeiten gleichzeitig tanzen will", sagte Thorsten …