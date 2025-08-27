IG Metall kritisiert Blumes Doppelrolle bei VW und Porsche

Blume führt Porsche seit 2015 und behielt diese Position auch, nachdem er sieben Jahre später Herbert Diess als Vorstandsvorsitzenden bei Volkswagen abgelöst hatte./kge/DP/stw

