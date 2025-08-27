BVB verpflichtet Anselmino - Weitere Transfers geplant

Der Innenverteidiger absolvierte bereits den Medizincheck und könnte im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntag seinen Einstand feiern.

DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat in der letzten Woche der Transferperiode noch einmal Verstärkung für die Defensive geholt. Einen Tag nach der festen Verpflichtung Carney Chukwuemeka folgt nun Aaron Anselmino als nächster Spieler vom FC Chelsea. Der 20 Jahre alte Argentinier soll die Personalsorgen in der Abwehr beheben und wird bis zum 30. Juni 2026 ausgeliehen.

Auch für den Angriff wollen sich die Dortmunder wohl noch verstärken. Nach Informationen von Sky, "Kicker", dem Portal "The Athletic" und dem Transferexperten Fabricio Romano soll der BVB vor der Verpflichtung des Portugiesen Fabio Silva stehen. Der 23 Jahre Mittelstürmer der Wolverhampton Wanderers soll für etwa 25 Millionen Euro verpflichtet werden und einen Vertrag bis 2030 erhalten. Die finale Zusage des Spielers fehle allerdings noch. Auch italienische Clubs seien an dem Offensivspieler interessiert.

Anselmino schon länger unter Beobachtung



Anselmino hat beim englischen Premier-League-Club einen langfristigen Vertrag bis 2031. "Durch die Verletzungen von Emre Can, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle waren wir gezwungen, auf der Innenverteidiger-Position nachzujustieren. Aaron Anselmino hat in seinem Heimatland bereits Erstliga-Erfahrung gesammelt und verfügt über großes Potenzial", sagte Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken.

Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte, dass der BVB den U20-Nationalspieler schon bei den Boca Juniors beobachtet habe. "Er ist in unserer gegenwärtigen Situation eine sehr gute Lösung. Wir werden ihn nun schnell integrieren, weil wir ihn sofort benötigen und freuen uns, Aaron in dieser Saison im schwarzgelben Trikot zu sehen", sagte Kehl./ri/DP/stw

