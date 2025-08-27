BVB verpflichtet Anselmino - Weitere Transfers geplant
- Dortmund verpflichtet Anselmino von FC Chelsea.
- Innenverteidiger bis 2026 ausgeliehen, Medizincheck bestanden.
- BVB plant auch Silva-Transfer für 25 Millionen Euro.
(Vorspann in Überschrift gestrichen)
DORTMUND (dpa-AFX) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat in der letzten Woche der Transferperiode noch einmal Verstärkung für die Defensive geholt. Einen Tag nach der festen Verpflichtung Carney Chukwuemeka folgt nun Aaron Anselmino als nächster Spieler vom FC Chelsea. Der 20 Jahre alte Argentinier soll die Personalsorgen in der Abwehr beheben und wird bis zum 30. Juni 2026 ausgeliehen.
Der Innenverteidiger absolvierte bereits den Medizincheck und könnte im Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Sonntag seinen Einstand feiern.
Auch für den Angriff wollen sich die Dortmunder wohl noch verstärken. Nach Informationen von Sky, "Kicker", dem Portal "The Athletic" und dem Transferexperten Fabricio Romano soll der BVB vor der Verpflichtung des Portugiesen Fabio Silva stehen. Der 23 Jahre Mittelstürmer der Wolverhampton Wanderers soll für etwa 25 Millionen Euro verpflichtet werden und einen Vertrag bis 2030 erhalten. Die finale Zusage des Spielers fehle allerdings noch. Auch italienische Clubs seien an dem Offensivspieler interessiert.
Anselmino schon länger unter Beobachtung
Anselmino hat beim englischen Premier-League-Club einen langfristigen Vertrag bis 2031. "Durch die Verletzungen von Emre Can, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle waren wir gezwungen, auf der Innenverteidiger-Position nachzujustieren. Aaron Anselmino hat in seinem Heimatland bereits Erstliga-Erfahrung gesammelt und verfügt über großes Potenzial", sagte Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken.
Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte, dass der BVB den U20-Nationalspieler schon bei den Boca Juniors beobachtet habe. "Er ist in unserer gegenwärtigen Situation eine sehr gute Lösung. Wir werden ihn nun schnell integrieren, weil wir ihn sofort benötigen und freuen uns, Aaron in dieser Saison im schwarzgelben Trikot zu sehen", sagte Kehl./ri/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 3,645 auf Tradegate (27. August 2025, 15:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,83 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 405,71 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +36,05 %/+36,05 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das mag alles bei einem Managerspiel auf einer Spielekonsole funktionieren im wahren Leben halt nicht. Der Patron der Bayern gab die Order an Eberl bei den Vertragsverhandlungen Gehälter einzusparen. So wurde es der Öffentlichkeit verkauft. Die Wahrheit sieht so aus das es bei gar keinem Spieler gelang. Mache da Eberl keinem Vorwurf. Der Wirtz + Woltemade-Transfer wurden im Vorfeld schon als erledigt betrachtet. Denke eingefleischte Fans waren sich zu 99,9 % sicher. Das Ende ist (aktuell) bekannt. Das meinte ich als ich über Komponenten schrieb die wir gar nicht einschätzen können. Wir sehen u. interpretieren immer nur Ergebnisse die uns mitgeteilt werden wie es dazu gekommen ist kommt oft nicht an die Öffentlichkeit.
Das wäre wieder typisch BVB ! Mit Kovac jetzt zu verlängern könnte wieder zum Fiasko werden. Bei vielen Seiner "Trainerstellen" hat sich nach gewisser Zeit herausgestellt, dass Seine Methoden, Systeme oder auch Sein Umgang mit Spielern auf Dauer nicht förderlich für die Weiterentwicklung des betroffenen Vereins waren. Man sollte unbedingt die Vorrunde abwarten um zu sehen, wie der Zustand der Mannschaft, die Spielweise und der Tabellenstand ist, dann kann man im Erfolgsfall immer noch verlängern. Ob Kovac mit Seiner eher defensiven Spielauslegung dem BVB weiter hilft, lässt mich nach den doch zuletzt überwiegend grausamen Darbietungen eher zweifeln.
Die Abschreibung von Haller wird durch den vorzeitigen Abgang keinen Cent günstiger, da eine Sonderabschreibung in Höhe des Restbuchwerts gebucht werden muss, die das Ergebnis entsprechend belastet. Hierzu ein Beispiel: Ein Spieler kostet 30 Mio. € Ablöse und hat einen Vertrag über 5 Jahre. Die jährliche Abschreibung beträgt also 6 Mio. € jährlich. Falls der Spieler den Verein nach 3 Jahren verlässt, wird der Restbuchwert von 12 Mio. € sofort abgeschrieben. Da wird insgesamt gar nix gespart.