Albemarle - Aktie schießt in die Höhe - 27.08.2025
Am 27.08.2025 ist die Albemarle Aktie, bisher, um +4,70 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Albemarle Aktie.
Albemarle ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das sich auf Lithium, Brom und Katalysatoren spezialisiert hat. Es ist ein Hauptakteur im Lithiumsektor, mit Konkurrenten wie SQM und Livent. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Energielösungen.
Albemarle Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.08.2025
Die Albemarle Aktie notiert aktuell bei 73,17€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,70 % zugelegt, was einem Anstieg von +3,29 € entspricht. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Albemarle einen Gewinn von +37,74 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Albemarle Aktie damit um +1,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,55 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Albemarle auf -16,64 %.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.
Albemarle Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+1,80 %
|1 Monat
|-0,55 %
|3 Monate
|+37,74 %
|1 Jahr
|-11,43 %
Informationen zur Albemarle Aktie
Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,59 Mrd.EUR wert.
Albemarle Aktie jetzt kaufen?
Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.