    Starke Quartalszahlen

    Shortseller in der Falle? Diese Aktie explodiert nach Prognose-Schock!

    Die US-Warenhauskette Kohl’s hebt die Gewinnprognose an. Die Aktie springt nach den starken Quartalszahlen in der Vorbörse zeitweise über 20 Prozent nach oben.

    Die US-Warenhauskette Kohl's hat am Mittwoch ihre Jahresprognose angehoben und Anleger damit überrascht. Nach einem mehrjährigen Umbau profitiert das Unternehmen von niedrigeren Kosten und einem überarbeiteten Sortiment, das wieder mehr Kundschaft anzieht. Die Aktie legte im frühen Handel um 20 Prozent zu und lag um 16:30 Uhr bei 15,76 US-Dollar (NYSE).

    Gewinnziele steigen, Erwartungen übertroffen

    Kohl's erwartet nun einen Gewinn je Aktie zwischen 0,50 und 0,80 US-Dollar. Zuvor lag die Spanne zwischen 0,10 und 0,60 US-Dollar. Interimschef Michael Bender erklärte: "Wir konnten unsere Bruttomarge ausweiten, den Lagerbestand reduzieren und die Kosten senken, was zu einem soliden Ergebnis im zweiten Quartal geführt hat."

    Im letzten Quartal lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 0,56 US-Dollar. Damit übertraf Kohl's die von LSEG erhobenen Analystenschätzungen von 0,29 US-Dollar deutlich. Die vergleichbaren Umsätze sanken um 4,2 Prozent, was jedoch besser war als der von Analysten erwartete Rückgang um fünf Prozent. Auch die Nettoumsätze lagen über den Prognosen.

    Umbau zahlt sich aus

    Die Neuausrichtung des Geschäfts zeigt Wirkung: Anfang des Jahres schloss das Unternehmen ein E-Fulfillment-Zentrum in Ohio und reduzierte sein Schmucksortiment. Zudem strafft Kohl's das Angebot an Eigenmarken, um Platz für trendigere Produkte zu schaffen. Gleichzeitig setzt das Unternehmen verstärkt auf Rabattaktionen für Markenware, um einkommensschwächere und mittlere Verbraucher zu halten. Diese Strategie soll helfen, in einem von Inflation und Zöllen belasteten Marktumfeld wettbewerbsfähig zu bleiben.

    Sephora bringt Wachstumspotenzial

    Ein Lichtblick bleibt das Beauty-Geschäft. In diesem Jahr hat Kohl's die Partnerschaft mit der zum Luxuskonzern LVMH gehörenden Beautykette Sephora abgeschlossen. Mittlerweile gibt es in allen mehr als 1.100 US-Filialen einen Sephora-Bereich. Darüber hinaus hat das in Wisconsin ansässige Unternehmen seine Prognosen für den Jahresumsatz sowie die vergleichbaren Umsätze konkretisiert und das Ziel für die operative Marge im Jahr 2025 angehoben.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


