    Aktien New York

    Wenig Bewegung vor wichtigem Nvidia-Bericht

    Für Sie zusammengefasst
    • New Yorker Börsen zeigen sich vor Nvidia-Zahlen schwach.
    • Dow Jones steigt leicht, Nasdaq 100 fällt um 0,30%.
    • Anleger warten auf Nvidia und KI-Trend-Entwicklungen.
    Aktien New York - Wenig Bewegung vor wichtigem Nvidia-Bericht
    NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den Quartalszahlen von Nvidia haben sich die New Yorker Börsen am Mittwoch im frühen Handel nur mäßig von der Stelle bewegt. Im Vorfeld der Ergebnisse des Chipriesen überzeugten einige Unternehmen aus den hinteren Börsenreihen mit Geschäftszahlen und angehobenen Zielsetzungen. Dem Gesamtmarkt konnten diese jedoch keine eindeutigen Impulse geben. Die Vorzeichen der Indizes fielen durchwachsen aus.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,20 Prozent auf 45.509 Punkte zu und knüpfte damit an den positiven Trend aus dem späten Vortagshandel an. Der marktbreite S&P 500 bewegte sich mit 6465 Zählern nah am Vortagsniveau, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,30 Prozent auf 23.455 Punkte fiel.

    Groß ist die Anspannung vor dem, was Nvidia nach Börsenschluss berichtet und was sich davon für den Megatrend Künstliche Intelligenz ableiten lässt. Dieser ist für die Technologieriesen aus den Vereinigten Staaten von immenser Bedeutung. Anleger achten vor allem auf Signale, ob der KI-Boom anhält und welchen Einfluss die Rivalität zwischen den USA und China auf das Wachstum nimmt./tih/he

    ISIN:US2605661048WKN:CG3AA2

     

