    Westfield ernennt Henning Haagen zum Chief Underwriting Officer (CUO)

    Westfield Center, Ohio (ots/PRNewswire) - Globale Führungspersönlichkeit zur
    Förderung der Underwriting-Strategie und des Portfoliomanagements im Unternehmen

    Westfield, ein in den USA ansässiger Schaden- und Unfallversicherer, gab heute
    Henning Haagen als Chief Underwriting Officer (CUO) bekannt. Haagen bringt eine
    herausragende globale Erfolgsbilanz in diese wichtige Führungsposition mit, in
    der er auf Westfields starkem Underwriting-Fundament aufbauen wird, um die
    Fähigkeiten des Portfoliomanagements weiter zu verbessern und eine qualitativ
    hochwertige, konsistente Leistung zu gewährleisten, die mit den strategischen
    Unternehmenszielen im Einklang steht.

    "Henning bringt fundiertes Fachwissen und Führungsqualitäten mit, die unsere
    Underwriting-Strategie und unser Portfoliomanagement stärken werden", sagte Ed
    Largent , CEO und Vorstandsvorsitzender. "Seine beeindruckende Erfahrung in den
    Bereichen Underwriting-Führung, globaler Vertrieb und Portfolio-Performance wird
    unsere Fähigkeit verbessern, diszipliniertes, profitables Wachstum zu erzielen
    und unser Engagement für hervorragendes Underwriting voranzutreiben."

    Haagen, der seine Stelle am 2. September in Westfield's Büro in New York City
    antritt, wird die Entwicklung und Umsetzung der Underwriting-Strategie,
    -Standards und -Governance für Westfield's globales Portfolio von Privat-,
    Gewerbe-, Kautions- und Spezialversicherungen überwachen. Zu seinen Aufgaben
    gehören der Vorsitz des Enterprise Underwriting Portfolio Strategy Committee,
    das Management der Risikobereitschaft und -aggregation im gesamten globalen
    Portfolio, die Verbesserung der Underwriting-Qualität, das Management von
    Underwriting-Talenten, die Unternehmensstrategie für die zedierte
    Rückversicherung sowie die Bereitstellung strategischer Erkenntnisse zur
    Förderung von profitablem Wachstum und Eigenkapitalrendite.

    Haagen kommt von HIVE Underwriters Limited zu Westfield, wo er Chief Development
    Officer und Vorstandsmitglied war. Zuvor hatte Haagen verschiedene
    Führungspositionen im Underwriting und Vertrieb der Allianz Commercial in
    München, London und New York inne, wo er zuletzt den weltweiten Vertrieb, das
    globale multinationale Underwriting und die Schadenbearbeitung in Europa,
    Großbritannien, Asien-Pazifik, Australien, Afrika und Südamerika leitete und für
    fast 1.800 Mitarbeiter verantwortlich war. Unter seiner Leitung führte Haagen
    erfolgreich eine umfassende Umstrukturierung durch und verwandelte ein
    notleidendes Portfolio in ein schlankes, wachsendes und rentables Unternehmen.

    Zu seinen strategischen Führungsaufgaben gehörten die Festlegung regionaler und
