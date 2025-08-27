Westfield ernennt Henning Haagen zum Chief Underwriting Officer (CUO)

Westfield Center, Ohio (ots/PRNewswire) - Globale Führungspersönlichkeit zur

Förderung der Underwriting-Strategie und des Portfoliomanagements im Unternehmen



Westfield, ein in den USA ansässiger Schaden- und Unfallversicherer, gab heute

Henning Haagen als Chief Underwriting Officer (CUO) bekannt. Haagen bringt eine

herausragende globale Erfolgsbilanz in diese wichtige Führungsposition mit, in

der er auf Westfields starkem Underwriting-Fundament aufbauen wird, um die

Fähigkeiten des Portfoliomanagements weiter zu verbessern und eine qualitativ

hochwertige, konsistente Leistung zu gewährleisten, die mit den strategischen

Unternehmenszielen im Einklang steht.







Underwriting-Strategie und unser Portfoliomanagement stärken werden", sagte Ed

Largent , CEO und Vorstandsvorsitzender. "Seine beeindruckende Erfahrung in den

Bereichen Underwriting-Führung, globaler Vertrieb und Portfolio-Performance wird

unsere Fähigkeit verbessern, diszipliniertes, profitables Wachstum zu erzielen

und unser Engagement für hervorragendes Underwriting voranzutreiben."



Haagen, der seine Stelle am 2. September in Westfield's Büro in New York City

antritt, wird die Entwicklung und Umsetzung der Underwriting-Strategie,

-Standards und -Governance für Westfield's globales Portfolio von Privat-,

Gewerbe-, Kautions- und Spezialversicherungen überwachen. Zu seinen Aufgaben

gehören der Vorsitz des Enterprise Underwriting Portfolio Strategy Committee,

das Management der Risikobereitschaft und -aggregation im gesamten globalen

Portfolio, die Verbesserung der Underwriting-Qualität, das Management von

Underwriting-Talenten, die Unternehmensstrategie für die zedierte

Rückversicherung sowie die Bereitstellung strategischer Erkenntnisse zur

Förderung von profitablem Wachstum und Eigenkapitalrendite.



Haagen kommt von HIVE Underwriters Limited zu Westfield, wo er Chief Development

Officer und Vorstandsmitglied war. Zuvor hatte Haagen verschiedene

Führungspositionen im Underwriting und Vertrieb der

München, London und New York inne, wo er zuletzt den weltweiten Vertrieb, das

globale multinationale Underwriting und die Schadenbearbeitung in Europa,

Großbritannien, Asien-Pazifik, Australien, Afrika und Südamerika leitete und für

fast 1.800 Mitarbeiter verantwortlich war. Unter seiner Leitung führte Haagen

erfolgreich eine umfassende Umstrukturierung durch und verwandelte ein

notleidendes Portfolio in ein schlankes, wachsendes und rentables Unternehmen.



Zu seinen strategischen Führungsaufgaben gehörten die Festlegung regionaler und





