Westfield ernennt Henning Haagen zum Chief Underwriting Officer (CUO)
Westfield Center, Ohio (ots/PRNewswire) - Globale Führungspersönlichkeit zur
Förderung der Underwriting-Strategie und des Portfoliomanagements im Unternehmen
Westfield, ein in den USA ansässiger Schaden- und Unfallversicherer, gab heute
Henning Haagen als Chief Underwriting Officer (CUO) bekannt. Haagen bringt eine
herausragende globale Erfolgsbilanz in diese wichtige Führungsposition mit, in
der er auf Westfields starkem Underwriting-Fundament aufbauen wird, um die
Fähigkeiten des Portfoliomanagements weiter zu verbessern und eine qualitativ
hochwertige, konsistente Leistung zu gewährleisten, die mit den strategischen
Unternehmenszielen im Einklang steht.
"Henning bringt fundiertes Fachwissen und Führungsqualitäten mit, die unsere
Underwriting-Strategie und unser Portfoliomanagement stärken werden", sagte Ed
Largent , CEO und Vorstandsvorsitzender. "Seine beeindruckende Erfahrung in den
Bereichen Underwriting-Führung, globaler Vertrieb und Portfolio-Performance wird
unsere Fähigkeit verbessern, diszipliniertes, profitables Wachstum zu erzielen
und unser Engagement für hervorragendes Underwriting voranzutreiben."
Haagen, der seine Stelle am 2. September in Westfield's Büro in New York City
antritt, wird die Entwicklung und Umsetzung der Underwriting-Strategie,
-Standards und -Governance für Westfield's globales Portfolio von Privat-,
Gewerbe-, Kautions- und Spezialversicherungen überwachen. Zu seinen Aufgaben
gehören der Vorsitz des Enterprise Underwriting Portfolio Strategy Committee,
das Management der Risikobereitschaft und -aggregation im gesamten globalen
Portfolio, die Verbesserung der Underwriting-Qualität, das Management von
Underwriting-Talenten, die Unternehmensstrategie für die zedierte
Rückversicherung sowie die Bereitstellung strategischer Erkenntnisse zur
Förderung von profitablem Wachstum und Eigenkapitalrendite.
Haagen kommt von HIVE Underwriters Limited zu Westfield, wo er Chief Development
Officer und Vorstandsmitglied war. Zuvor hatte Haagen verschiedene
Führungspositionen im Underwriting und Vertrieb der Allianz Commercial in
München, London und New York inne, wo er zuletzt den weltweiten Vertrieb, das
globale multinationale Underwriting und die Schadenbearbeitung in Europa,
Großbritannien, Asien-Pazifik, Australien, Afrika und Südamerika leitete und für
fast 1.800 Mitarbeiter verantwortlich war. Unter seiner Leitung führte Haagen
erfolgreich eine umfassende Umstrukturierung durch und verwandelte ein
notleidendes Portfolio in ein schlankes, wachsendes und rentables Unternehmen.
Zu seinen strategischen Führungsaufgaben gehörten die Festlegung regionaler und
