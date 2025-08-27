    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr Streitfälle sollen bei Amtsgerichten landen

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr Rechtsstreitigkeiten an Amtsgerichten klären.
    • Streitwerte bis 10.000 Euro für Amtsgerichte erhöht.
    • Landgerichte erhalten neue Zuständigkeiten für Komplexes.

    BERLIN (dpa-AFX) - Mehr Rechtsstreitigkeiten sollen künftig an Amtsgerichten geklärt werden. Das sehen Gesetzespläne von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig vor, die das Kabinett auf den Weg gebracht hat. Die Amtsgerichte ermöglichten an bundesweit mehr als 600 Standorten einen einfachen Zugang zum Recht - in Wohnortnähe und in der Regel ohne Anwaltszwang, erläuterte die SPD-Politikerin. "Sie sollen künftig über mehr Fälle entscheiden können."

    Konkret sollen Amtsgerichte in Zivilverfahren mit Streitwerten von bis zu 10.000 Euro verhandeln, wie ein Gesetzentwurf vorsieht. Die bisherige Schwelle von bis zu 5.000 Euro soll damit nach mehr als 30 Jahren angehoben werden. Dies solle eine Stärkung der Amtsgerichte erreichen. Außerdem sollen auch bestimmte Streitigkeiten im Nachbarrecht künftig generell in ihre Zuständigkeit fallen.

    Mehr Spezialisierung geplant

    Andere Fälle sollen den Plänen zufolge unabhängig vom Streitwert den Landgerichten zugewiesen werden - etwa bei Streit über Heilbehandlungen, Veröffentlichungen im Internet und in der Presse oder beim Vergaberecht. Hubig sagte: "Wir schaffen für die Landgerichte gezielt neue Zuständigkeiten für komplexe Verfahren." Dies solle die Spezialisierung in der Justiz fördern./sam/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Mehr Streitfälle sollen bei Amtsgerichten landen Mehr Rechtsstreitigkeiten sollen künftig an Amtsgerichten geklärt werden. Das sehen Gesetzespläne von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig vor, die das Kabinett auf den Weg gebracht hat. Die Amtsgerichte ermöglichten an bundesweit mehr als 600 …