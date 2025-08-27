Warren Buffett wird 95 – Das kann jeder Investor von ihm lernen

Der bekannteste Grundsatz des "Orakels von Omaha" bezogen auf die Haltedauer von Aktien –"Im besten Fall für immer" halten – wurde maßgeblich von seinem langjährigen Freund und Geschäftspartner Charlie Munger geprägt.

Als Buffett und Munger sich 1959 bei einem Abendessen kennenlernten, war Buffett primär ein traditioneller Value-Investor, der Benjamin Grahams Ansatz des Kaufs unterbewerteter "Zigarrenstummel"-Aktien folgte. Munger revolutionierte Buffetts Denkweise fundamental: Er überzeugte ihn davon, dass es "besser ist, ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen als ein mittelmäßiges Unternehmen zu einem großartigen Preis".

Diese Transformation zeigte sich besonders deutlich beim Kauf von See's Candies 1972. Buffett hatte zunächst Bedenken wegen des Preises von 25 Millionen Dollar – dreimal dem Buchwert. Munger aber erkannte das langfristige Potenzial der Marke und ihrer Preissetzungsmacht. Ohne Mungers Überzeugungsarbeit wäre dieser Deal nicht zustande gekommen. See's Candies erwies sich als Lehrstück und generierte über 2 Milliarden Dollar an Gewinnen vor Steuern.

Die Philosophie der "ewigen" Haltedauer

Mungers Einfluss auf Buffetts berühmten Grundsatz "Unsere bevorzugte Haltedauer ist für immer" kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Munger lehrte Buffett, dass "das große Geld nicht im Kaufen oder Verkaufen liegt, sondern im Warten". Diese Philosophie wurzelt in Mungers Überzeugung, dass Zeit der Freund wunderbarer Unternehmen und der Feind mittelmäßiger ist.

Munger prägte Buffetts Verständnis dafür, dass Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen langfristig bessere Renditen erzielen als billige Aktien. Er führte das Konzept der "mentalen Modelle" ein und lehrte Buffett, sich auf wenige, aber überzeugende Investments zu konzentrieren, anstatt das Kapital breit zu streuen.

Für unsere Aktienselektion bedeutet das: Unsere Suche nach neuen Aktien mündet oft in den von Buffett so gerne angesprochenen „wunderbaren Unternehmen“. Für uns sind das qualitativ hochwertige Firmen mit starken Geschäftsmodellen, die im besten Fall über breite wirtschaftliche Burggräben zur Konkurrenz verfügen und diese dann auch über längere Zeit verteidigen können.

Unsere Mandate wie der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen oder der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value sind genau mit solchen Aktien bestückt, wobei wir derzeit viele neue Ideen in Europa bekommen, weil die Börsen in Frankreich, den Niederlanden oder natürlich auch in Deutschland sehr viele spannende Möglichkeiten bieten und das noch zu wirklich attraktiven Bewertungen.

Buffetts aktuelle Investmententscheidungen im Geiste Mungers

Auch in seinen letzten aktiven Jahren als CEO bleibt Buffett Mungers Lehren grundsätzlich treu. Erst vor wenigen Tagen machte er Schlagzeilen mit einem neuen großen Aktienkauf: Berkshire Hathaway ist massiv beim US-Krankenversicherer United Health eingestiegen. Mit einem Investment von über 1,6 Milliarden Dollar in mehr als 5 Millionen Aktien zeigt Buffett klassisches Value-Investing nach Munger'scher Prägung.

Der Aktienkurs von United Health war zuvor um knapp 50 Prozent eingebrochen aufgrund operativer Probleme, einer Cyberattacke und regulatorischer Herausforderungen. Bei solchen Abschlägen schaut Buffett als Value-Investor ganz genau hin – genau wie Munger es ihn gelehrt hatte: nach qualitativ hochwertigen Unternehmen suchen, die temporär unter Druck stehen, aber langfristig solide Fundamentaldaten aufweisen.

Das Vermächtnis einer außergewöhnlichen Partnerschaft

Die über 60-jährige Partnerschaft zwischen Buffett und Munger, die erst mit Mungers Tod im November 2023 endete, war prägend für eine der erfolgreichsten Investmentgeschichten aller Zeiten. Buffett selbst bezeichnete Munger als den "Architekten" von Berkshire Hathaway, während er sich selbst nur als "Generalunternehmer" sah.

Mungers Einfluss reichte weit über einzelne Investmententscheidungen hinaus. Er formte Buffetts Verständnis für Geduld, Qualität und langfristiges Denken. Die Lehren des 2023 verstorbenen Munger spiegeln sich noch heute in Buffetts Handeln wider – sei es bei der geduldigen Suche nach außergewöhnlichen Unternehmen oder beim konsequenten Festhalten an bewährten Positionen “für immer".

So bleibt Buffett auch mit 95 Jahren seinem Motto treu: "Die beste Haltedauer für eine Aktie ist für immer" – ein Grundsatz, der ohne Charlie Mungers starken Einfluss vermutlich nie entstanden wäre.

Gastautor: Von Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management

Die Berkshire Hathaway Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 427,1EUR auf Tradegate (27. August 2025, 16:28 Uhr) gehandelt.





