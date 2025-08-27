    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Nicht nur Tech

    Morgan Stanley: Diese Sektoren profitieren am meisten von KI

    Bankenriese Morgan Stanley nennt die Branchen, die im Zuge des KI-getriebenen Tech-Booms wahrscheinlich ganz vorne mitspielen werden.

    Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMON

    In einem neuen Interview mit CNBC erläutert Stephen Byrd, globaler Leiter für thematische Analysen bei Morgan Stanley, welche Sektoren am meisten von dem durch KI erwarteten Wertzuwachs profitieren dürften. Die Bank beziffert die Marktkapitalisierung des S&P 500 für KI auf 13 bis 16 Billionen US-Dollar.

    Allerdings warnt Byrd, dass dieser massive Vermögensaufbau sich über Jahre hinweg entwickeln wird – nicht in wenigen Monaten.

    "Das ist ein langfristiges Spiel. Nicht das nächste Quartal. Es wird mehrere Jahre dauern, bis sich das voll entwickelt hat."

    Er glaubt, dass nicht nur der Tech-Sektor Gewinne aus der neuen Technologie erfahren wird.

    "Interessant ist, dass man meinen könnte, die Hightech-Sektoren wären die größten Gewinner. Aber wenn man es in Relation zu den Einkommen der Unternehmen betrachtet, war es überraschend, dass vor allem weniger technikintensive Branchen die relativ größten Gewinner waren – etwa Konsumdienstleistungen, Investitionsgüter, verschiedene Industriezweige mit Produktionsbezug und Gesundheitsbranchen, die den größten Nutzen haben."

    Mit Blick auf den Industriesektor erklärt Byrd, dass KI die menschliche Produktion ergänzen und Unternehmen ermöglichen wird, mehr Umsatz zu generieren:

    "Unsere Analysen zeigen, dass verkörperte KI, also Roboter, die durch KI verbessert werden, enorme Auswirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit der USA in der Fertigung haben können. Wenn wir beispielsweise die vollständigen Kosten eines Roboters in einer US-Fabrik betrachten, können diese bei etwa 5 US-Dollar pro Stunde liegen – deutlich unter dem Durchschnittslohn eines Fabrikarbeiters."

    Das Problem, was sich aufdrängt: Millionen Jobs könnten verloren gehen.

    "Unsere Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Beschäftigungsverdrängung in Bereichen, in denen Roboter eingesetzt werden, größer ist als bei agentischer KI, also Software, wo wir häufiger sehen, dass Menschen ergänzt statt ersetzt werden."

    Was den Gesundheitssektor betrifft, sagt Byrd, dass Microsofts KI-Tool bereits Patienten mit "deutlich höherer Genauigkeit" als die besten menschlichen Ärzte diagnostiziert und das zu "deutlich geringeren Kosten."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 434,9EUR auf Tradegate (27. August 2025, 16:51 Uhr) gehandelt.

