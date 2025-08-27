Keine spürbaren Verzögerungen bei Autobahnbau

Zuvor hatte der MDR Sachsen-Anhalt berichtet, dass beim Ausbau der Nordverlängerung der A 14 in Richtung Ostsee und der A 143 bei Halle (Saale) wegen fehlender Finanzierung ein Baustopp drohe.

BERLIN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Droht bei wichtigen Autobahnprojekten ein Baustopp? Das Bundesverkehrsministerium versucht Befürchtungen entgegenzutreten. Eine Sprecherin von Minister Patrick Schnieder (CDU) sagte in Berlin, man könne davon ausgehen, dass es keine spürbaren Verzögerungen geben werde. Laufende Projekte und laufende Vergaben würden auf jeden Fall fortgesetzt.

Hintergrund ist, dass der Bundeshaushalt 2025 bisher nicht beschlossen wurde. Auch der Haushalt 2026 wurde noch nicht beschlossen. Nachdem die bundeseigene Autobahngesellschaft Anfang Juli einen - inzwischen aufgehobenen - Ausschreibungsstopp für 2025 verhängt hatte, gab der Haushaltsausschuss des Bundestages Ende Juli seine Zustimmung, kurzfristig 1,1 Milliarden für die Autobahn GmbH freizugeben. Das Geld ist aber vor allem für die Sanierung maroder Brücken vorgesehen.

Ministerin will Klarheit



Mit Blick auf Neubauprojekte forderte Sachsen-Anhalts Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) Klarheit von der Bundesregierung. "Vor wenigen Wochen hieß es, die notwendigen Mittel seien freigegeben worden. Wenn dies nicht der Fall war, leidet unter einer solchen Kommunikation die Vertrauenswürdigkeit von Politik im Ganzen." Die Ministerin befürchtet bei Verzögerungen enorme negative Auswirkungen.

Erhalt vor Neubau



Bei der Verkehrsinfrastruktur steht derzeit die Sanierung im Vordergrund - also die Sanierung maroder Bahnstrecken oder maroder Brücken. Die Formel dazu lautet: Erhalt vor Neubau. Das Bundesverkehrsministerium hatte bereits deutlich gemacht, es dürfen dabei der notwendige Neu- und Ausbau von Projekten nicht aus den Augen verloren werden. Mit Blick auf das Finanzministerium hieß es, es bestehe in den kommenden Haushaltsjahren Nachbesserungsbedarf.

Das Verkehrsministerium teilte aktuell mit: "Die Aussage 'Erhalt vor Neubau' bedeutet nicht, dass für Neubauprojekte kein Geld mehr zur Verfügung steht und es zu Baustopps kommt." Das Ministerium und die Autobahn GmbH arbeiteten daran, die Mittel freizugeben, um den drängendsten Bedarfen auch bei laufenden Bauprojekten gerecht zu werden. Ministerium und Autobahn GmbH gingen nach derzeitigem Stand davon aus, dass die in Bau befindlichen Abschnitte der A 14 und die A 143 ohne Verzögerung weiterlaufen./sus/DP/stw



