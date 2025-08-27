Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 27.08.2025
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.08.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Commerzbank
Tagesperformance: -3,86 %
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 1
Performance 1M: +12,46 %
Performance 1M: +12,46 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -3,81 %
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 2
Performance 1M: +7,51 %
Performance 1M: +7,51 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,60 %
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 3
Performance 1M: -2,99 %
Performance 1M: -2,99 %
BASF
Tagesperformance: -2,61 %
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 4
Performance 1M: +3,54 %
Performance 1M: +3,54 %
Zalando
Tagesperformance: -2,39 %
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 5
Performance 1M: -8,42 %
Performance 1M: -8,42 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte