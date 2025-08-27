Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 27.08.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.08.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: -3,09 %
Tagesperformance: -3,09 %
Platz 1
Performance 1M: +9,27 %
Performance 1M: +9,27 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: +2,87 %
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 2
Performance 1M: -0,64 %
Performance 1M: -0,64 %
BASF
Tagesperformance: -2,61 %
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 3
Performance 1M: +3,54 %
Performance 1M: +3,54 %
BBVA
Tagesperformance: -2,50 %
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 4
Performance 1M: +22,02 %
Performance 1M: +22,02 %
Stellantis
Tagesperformance: -2,33 %
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 5
Performance 1M: -1,74 %
Performance 1M: -1,74 %
Hermes International
Tagesperformance: +2,28 %
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 6
Performance 1M: -13,19 %
Performance 1M: -13,19 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,23 %
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 7
Performance 1M: +3,99 %
Performance 1M: +3,99 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte