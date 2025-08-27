Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 27.08.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.08.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Nagarro
Tagesperformance: -3,78 %
Platz 1
Performance 1M: -6,01 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 2
Performance 1M: -11,78 %
Performance 1M: -11,78 %
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 3
Performance 1M: +10,22 %
Jenoptik
Tagesperformance: -2,36 %
Platz 4
Performance 1M: -8,21 %
CANCOM SE
Tagesperformance: -2,09 %
Platz 5
Performance 1M: -14,11 %
