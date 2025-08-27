    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsvoestalpine AktievorwärtsNachrichten zu voestalpine

    ROUNDUP

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Buderus Edelstahl wird zerschlagen, Stahlwerk schließt.
    • 450 von 1.120 Arbeitsplätzen betroffen, Verkauf geplant.
    • GHM Gruppe übernimmt Warmwalzwerk, 670 Jobs gesichert.
    ROUNDUP - Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WETZLAR (dpa-AFX) - Rund ein Jahr nach dem Verkauf an die Beteiligungsgesellschaft Mutares wird der Stahlhersteller Buderus Edelstahl in Wetzlar zerschlagen. Das Stahlwerk des Unternehmens soll bis Ende Oktober geschlossen werden, wie Mutares mitteilte. Betroffen davon seien 450 der rund 1.120 Arbeitsplätze von Buderus Edelstahl, sagte ein Mutares-Sprecher. Zuvor hatten mehrere Medien über das Thema berichtet.

    Für die beiden Geschäftsbereiche Warmwalzwerk und mechanische Bearbeitung einschließlich der Wärmebehandlung sei der Verkauf an die Georgsmarienhütte (GHM) Gruppe mit Sitz in der gleichnamigen Stadt in Niedersachsen vereinbart worden. Die Transaktion soll im vierten Quartal vollzogen werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Voestalpine AG!
    Short
    30,36€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 11,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    25,85€
    Basispreis
    0,29
    Ask
    × 10,10
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Geschäftsbereich Gesenkschmiede werde zudem angesichts der weiterhin herausfordernden Marktbedingungen in der Stahlindustrie an die ebenfalls zu Mutares gehörende FerrAl United Group verkauft. Der Automobilzulieferer bietet Schmiede- und Gussteile, bearbeitete Komponenten und Baugruppen und betreibt nach Angaben des Mutares-Sprechers bereits sechs Gesenkschmieden. Durch die Verkäufe könnten voraussichtlich rund 670 Arbeitsplätze am Standort gesichert werden, erklärte Mutares.

    Anleger zeigten sich erfreut über die Neuigkeiten. Am späten Nachmittag legte die Mutares-Aktie als einer der besten Werte im SDax um gut drei Prozent zu.

    Die Beteiligungsgesellschaft hatte Buderus Edelstahl mit damals rund 1.130 Beschäftigten im Oktober vergangenen Jahres vom österreichischen Stahl- und Technologiekonzern Voestalpine übernommen. Bereits seinerzeit zeichneten sich personelle Einschnitte bei Buderus Edelstahl ab. Seither seien bereits Fortschritte bei der Optimierung von Fertigungsprozessen erzielt worden, erklärte Mutares nun. Mit dem Verkauf an die GHM Gruppe sollten weitere nötige Transformationsschritte umgesetzt werden.

    Noch in dieser Woche sollten Gespräche über Sozialpläne mit Arbeitnehmervertretern aufgenommen werden, hieß es vom Unternehmen. Vorgesehen sei zudem eine Stellenausschreibung der GHM Gruppe, über die gegebenenfalls rund 60 der von der Stahlwerk-Schließung betroffenen Beschäftigten übernommen werden könnten. Buderus Edelstahl mit einem Jahresumsatz von rund 360 Millionen Euro ist ein Spezialstahl-Hersteller mit Schwerpunkten in den Bereichen Werkzeugstahl und Edelbaustahl./csc/DP/mis/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 28,32 auf Tradegate (27. August 2025, 16:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um -1,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 598,07 Mio..

    mutares zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +30,28 %/+65,49 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu voestalpine - 897200 - AT0000937503

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über voestalpine. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen Rund ein Jahr nach dem Verkauf an die Beteiligungsgesellschaft Mutares wird der Stahlhersteller Buderus Edelstahl in Wetzlar zerschlagen. Das Stahlwerk des Unternehmens soll bis Ende Oktober geschlossen werden, wie Mutares mitteilte. Betroffen …