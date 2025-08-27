    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York

    Knapp im Plus vor wichtigem Nvidia-Bericht

    Für Sie zusammengefasst
    • New Yorker Börsen stagnieren vor Nvidia-Zahlen.
    • Dow Jones und S&P 500 leicht im Plus, Anleger zurückhaltend.
    • Positive Unternehmenszahlen bringen Impulse, aber begrenzt.
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den Quartalszahlen von Nvidia haben sich die New Yorker Börsen am Mittwoch nicht groß von der Stelle bewegt. Gegen Ende der ersten Handelsstunde lagen die Indizes zwar allesamt leicht im Plus, doch die Risikobereitschaft der Anleger blieb mau. Einige Unternehmen aus den hinteren Börsenreihen überzeugten mit Geschäftsberichten, doch dies konnte dem Gesamtmarkt keine klaren Impulse geben.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,23 Prozent auf 45.525 Punkte zu, womit er am eindeutigsten an den positiven Trend aus dem späten Vortagshandel anknüpfte. Der marktbreite S&P 500 stand 0,16 Prozent höher bei 6476 Zählern, während der technologielastige Nasdaq 100 seine Anfangsverluste ausglich. Zuletzt lag er mit 0,06 Prozent im Plus bei 23.538 Punkten.

    Groß ist die Anspannung vor dem, was Nvidia nach Börsenschluss berichtet und was sich davon für den Megatrend Künstliche Intelligenz ableiten lässt. Dieser ist für die Technologieriesen und viele aufstrebende Unternehmen aus den Vereinigten Staaten von immenser Bedeutung. Anleger achten vor allem auf Signale, ob der KI-Boom anhält und welchen Einfluss die Rivalität zwischen den USA und China auf das Wachstum nimmt.

    "Der Einfluss der Zahlen ist nicht nur auf die gesamte Technologiebranche innerhalb und außerhalb der USA, sondern auch auf alle Börsen dieser Welt enorm", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Dies erkläre die nun spürbare Zurückhaltung rund um den Globus. Die Nähe der Nvidia-Aktie zu ihrem erst wenige Tage alten Rekordhoch lässt den Gedanken zu, dass ein gewisser Anspruch schon eingepreist sein könnte. Seit dem ersten Zollschock Anfang April hat sich der Kurs verdoppelt.

    Am Mittwoch wurden die Aktien anderer Technologie-Unternehmen aus dem Software-Bereich von Geschäftszahlen und angehobenen Geschäftsausblicken bewegt. MongoDB schnellte um gut ein Drittel auf das Kursniveau vom Februar. Okta gewann fast fünf Prozent.

    Eine sehr positive Überraschung gab es außerdem vom Einzelhändler Kohl's , der um 21 Prozent auf das höchste Niveau seit Ende November zulegte. Die Zahlen waren besser als erwartet ausgefallen und außerdem wartete das Unternehmen mit einer erhöhten Umsatzprognose auf. Anleger sahen darin ein Zeichen, dass das Kaufverhalten der US-Verbraucher bislang nur wenig unter den Zoll- und Inflationsthemen leidet./tih/he

     

    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
