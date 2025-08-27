LM PAY: Stabiles Wachstum mit H1 2025 Finanzergebnissen
LM PAY S.A. beeindruckt mit starkem Wachstum und strategischen Plänen für die Zukunft.
- LM PAY S.A. ist ein FinTech-Unternehmen, das Embedded-Finance-Lösungen im Gesundheitswesen, der Schönheits- und Versicherungsbranche in Polen anbietet.
- Im ersten Halbjahr 2025 stieg der Umsatz um 31% auf 14,66 Mio. PLN (ca. 3,46 Mio. EUR), und das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 44% auf 4,43 Mio. PLN (1,04 Mio. EUR).
- Das Wachstum wurde durch den Ausbau des Partnernetzwerks und die erhöhte Nachfrage nach Schönheits- und Gesundheitsdienstleistungen in Polen unterstützt.
- Die Kundenbindung verbesserte sich leicht, der Anteil wiederkehrender Kunden stieg von 30% auf 33%, und die Gesamtzahl der betreuten Kunden erhöhte sich um 12% auf 22.900.
- LM PAY wird an der EquityForum Herbstkonferenz in Frankfurt am 1. und 2. September 2025 teilnehmen und lädt zu einem Online-Investorentreffen „Poland on AIR“ am 1. September 2025 ein.
- LM PAY plant die Weiterentwicklung des B2B-Partnernetzwerks in Polen und die Diversifizierung der Embedded-Finance-Lösungen in neue Branchen wie Kfz-Versicherung und rechtliche Dienstleistungen.
