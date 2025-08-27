    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Israels Armee

    Evakuierung der Stadt Gaza 'unvermeidlich'

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorbereitungen für Umquartierung in Gaza laufen.
    • Humanitäre Hilfszentren und Zelte werden eingerichtet.
    • Evakuierung im Norden, Hilfe für Familien im Süden.

    TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Vor der geplanten Umquartierung der Einwohner der Stadt Gaza laufen nach Angaben eines israelischen Militärsprechers die Vorbereitungen für das umstrittene Vorhaben. Es seien bereits Vorkehrungen für die Einrichtung humanitärer Hilfszentren getroffen und Zelte geliefert worden, schrieb Militärsprecher Avichai Adraee in arabischer Sprache auf X.

    Außerdem würden Wasserleitungen und andere Infrastruktur vorbereitet. "Die Evakuierung der Stadt Gaza ist unvermeidlich", hieß es weiter. Israels Regierung plant die Einnahme der Stadt Gaza im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens, in der sich rund eine Million Menschen aufhalten sollen. Diese sollen in Zeltlagern im Süden untergebracht werden.

    Der Armeesprecher richtete sich in seinem Post an alle Bewohner im nördlichen Gazastreifen. Jede Familie, die in den Süden umziehe, werde "umfangreiche humanitäre Hilfe" erhalten.

    Gerüchte, wonach es im Süden kaum Platz für die Unterbringung der umquartierten Menschen gebe, wies Adraee zurück. Im Süden des Gazastreifens stünden "weitläufige freie Flächen" zur Verfügung, wie etwa in den zentralen Flüchtlingslagern und der "humanitären Zone" in Al-Mawasi. Hilfsorganisationen kritisieren immer wieder die katastrophalen Bedingungen dort./rme/DP/stw





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
