Diagnostikkonzern Stratec bekommt Finanzchefin

Anleger begrüßten den Schritt. Die Stratec-Aktie legte am späten Nachmittag an der SDax-Spitze um 3,9 Prozent zu./mne/stk/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie

Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 26,75 auf Tradegate (27. August 2025, 16:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um -4,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,09 %.

Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 325,22 Mio..

STRATEC zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +12,15 %/+90,65 % bedeutet.