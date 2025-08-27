    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTRATEC AktievorwärtsNachrichten zu STRATEC

    ROUNDUP

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diagnostikkonzern Stratec bekommt Finanzchefin

    Für Sie zusammengefasst
    • Stratec beruft Tanja Bücherl als Finanzchefin.
    • Oliver Albrecht bleibt bis November im Unternehmen.
    • Anleger reagieren positiv, Aktie steigt um 3,9 %.
    ROUNDUP - Diagnostikkonzern Stratec bekommt Finanzchefin
    Foto: Stratec SE

    BIRKENFELD (dpa-AFX) - Der Diagnostikkonzern Stratec hat eine neue Führung für das Finanzressort gefunden. Tanja Bücherl werde zum ersten November in den Stratec-Vorstand berufen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Birkenfeld mit. Sie folgt auf Oliver Albrecht, der vor einem Jahr vorübergehend die Nachfolge von Finanzchef Robert Siegle übernommen hatte.

    Albrecht werde dem Unternehmen im November weiter zur Verfügung stehen, damit der Übergang im Finanzressort reibungslos verlaufe, hieß es weiter. Bücherl war zuletzt bei Grammer - einem Zulieferer für Pkw-Innenausstattung und Sitzsystemen für Nutz- und Offroad-Fahrzeuge - als Managerin tätig.

    Anleger begrüßten den Schritt. Die Stratec-Aktie legte am späten Nachmittag an der SDax-Spitze um 3,9 Prozent zu./mne/stk/he

    STRATEC

    +3,48 %
    -4,93 %
    -11,09 %
    -4,40 %
    -39,35 %
    -69,46 %
    -79,68 %
    -41,88 %
    +480,26 %
    ISIN:DE000STRA555WKN:STRA55

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie

    Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 26,75 auf Tradegate (27. August 2025, 16:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um -4,93 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 325,22 Mio..

    STRATEC zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +12,15 %/+90,65 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu STRATEC - STRA55 - DE000STRA555

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über STRATEC. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Diagnostikkonzern Stratec bekommt Finanzchefin Der Diagnostikkonzern Stratec hat eine neue Führung für das Finanzressort gefunden. Tanja Bücherl werde zum ersten November in den Stratec-Vorstand berufen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Birkenfeld mit. Sie folgt auf Oliver Albrecht, der …