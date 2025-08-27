Verlobung von Swift und Kelce: Swifty-Hype für Ralph Lauren

"Für ein Unternehmen, das nicht nur im Bekleidungsgeschäft, sondern im Traumgeschäft tätig sein will, sehen wir dieses Ergebnis als Missionserfolg", schreibt Jefferies-Analystin Ashley Helgans am Mittwoch in einer Kundenmitteilung. Außerdem sei dies "ein Beleg für die Stärke der Marke Ralph Lauren und ein Hinweis auf wahrscheinlich anhaltende Dynamik."

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

Auf den am Dienstag in sozialen Medien geteilten Verlobungsbildern trug Swift ein gestreiftes Kleid, das am Mittwochmorgen bereits auf der Website von Ralph Lauren ausverkauft war. Kelce trug ein Poloshirt, mit dem ikonischen Logo des Unternehmens auf der Brust.

Der Instagram-Post des Paares hatte bis Mittwochmorgen 28 Millionen Likes und mehr als zwei Millionen Shares.

Analystin Helgans sagt, Swifts Vorliebe für Ralph Lauren in den vergangenen Jahren sei ein "ermutigender Katalysator", insbesondere im Hinblick auf die Veröffentlichung ihres nächsten Albums The Life of a Showgirl am 3. Oktober und den Start der neuen NFL-Saison von Kelce am 5. September, wenn die Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers in São Paulo, Brasilien, antreten – das erste NFL-Spiel, das live auf YouTube übertragen wird.

Die prominente Verlobung sei nur eines von mehreren erfolgreichen Marketing-Highlights für Ralph Lauren in diesem Sommer, so Helgans – darunter die Oak Bluffs-Kampagne, die eine historische schwarze Community auf Martha’s Vineyard (Massachusetts) feiert, sowie Sponsoring großer Tennisturniere wie Wimbledon und die US Open.

Helgans bewertet Ralph Lauren auf dem aktuellen Kursniveau positiv und stuft die Aktie mit Buy ein, bei einem Kursziel von 335 US-Dollar, was einem Potenzial von 14 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag entspricht. Die Ralph-Lauren-Aktie hat 2025 bereits um fast 27Prozent zugelegt.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Ralph Lauren Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 254,9EUR auf Tradegate (27. August 2025, 16:16 Uhr) gehandelt.