LBBW präsentiert starkes Ergebnis im ersten Halbjahr
- Konsequentes Wachstum: operatives Ergebnis ohne Integrationskosten Berlin Hyp
steigt auf 759 Mio. Euro vor Steuern (731 Mio. Euro im Vorjahr)
- Erfolgreiches Kerngeschäft: alle Kundensegmente mit Ertragsplus - größter
Zuwachs im Unternehmenskundengeschäft
- Risikovorsorge leicht unter Vorjahr - Model Adjustments unverändert bei 880
Millionen Euro
- Harte Kernkapitalquote steigt auf 16,6 Prozent
- Ausblick bekräftigt: Ergebnis vor Steuern über 1 Mrd. Euro im Gesamtjahr
Die LBBW hat in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld erneut ein starkes
Ergebnis erzielt. Der um Aufwendungen aus der Integration der Berlin Hyp
bereinigte operative Gewinn vor Steuern stieg auf 759 Millionen Euro und liegt
damit 4 Prozent über dem Vorjahr (731 Millionen Euro). Auch einschließlich der
Integrationseffekte lag das Vorsteuerergebnis mit 705 Millionen Euro nur leicht
unter dem Vorjahreswert.
CEO Rainer Neske: "Das Ergebnis zum Halbjahr zeigt: Die LBBW ist strategisch gut
aufgestellt, leistungsstark und resilient. Mit der Berlin Hyp unter dem Dach
unserer Universalbank haben wir zudem das führende CRE-Kompetenzzentrum
geschaffen und unsere Marktposition weiter gestärkt. Wir verstehen die
Bedürfnisse unserer Kunden und verfügen über die finanzielle Stärke, um ihnen
auch in schwierigen Zeiten partnerschaftlich zur Seite zu stehen."
Ausschlaggebend für das gute Ergebnis waren ein starkes operatives Kerngeschäft
mit steigenden Erträgen und eine stabile Risikolage mit einer leicht
rückläufigen Risikovorsorge. Trotz des unsicheren geopolitischen und
wirtschaftlichen Umfelds haben alle vier operativen Segmente ihre Erträge
gesteigert und erreichten schon zur Jahresmitte jeweils einen dreistelligen
Millionengewinn auf oder über dem Niveau des Vorjahres.
Erträge untermauern Wachstumskurs - Aufwendungen von Integrationseffekten Berlin
Hyp geprägt
Dank des erfolgreichen operativen Geschäftsverlaufs stiegen die Erträge
konzernweit um 3 Prozent auf 2,12 Milliarden Euro. Besonders erfreulich ist der
Zuwachs des Provisionsergebnisses um 9 Prozent, unter anderem dank eines starken
Wertpapier- und Depotgeschäfts sowie gestiegener Erlöse aus der Strukturierung
größerer Finanzierungen im Unternehmenskunden- und Projektfinanzierungsgeschäft.
Die Aufwendungen lagen bei 1,31 Milliarden Euro. Darin enthalten sind allerdings
Effekte in Höhe von 54 Millionen Euro aus der Integration der Berlin Hyp. Ohne
diese erhöhten sich die Aufwendungen um 4 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro
(Vorjahr: 1,20 Milliarden Euro). Dies geht neben Investitionen in die
Weiterentwicklung der IT (inkl. Cyber-Resilienz) vor allem auf Tarif- und
