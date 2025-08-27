LBBW präsentiert starkes Ergebnis im ersten Halbjahr

Stuttgart (ots) -



- Konsequentes Wachstum: operatives Ergebnis ohne Integrationskosten Berlin Hyp

steigt auf 759 Mio. Euro vor Steuern (731 Mio. Euro im Vorjahr)

- Erfolgreiches Kerngeschäft: alle Kundensegmente mit Ertragsplus - größter

Zuwachs im Unternehmenskundengeschäft

- Risikovorsorge leicht unter Vorjahr - Model Adjustments unverändert bei 880

Millionen Euro

- Harte Kernkapitalquote steigt auf 16,6 Prozent

- Ausblick bekräftigt: Ergebnis vor Steuern über 1 Mrd. Euro im Gesamtjahr



Die LBBW hat in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld erneut ein starkes

Ergebnis erzielt. Der um Aufwendungen aus der Integration der Berlin Hyp

bereinigte operative Gewinn vor Steuern stieg auf 759 Millionen Euro und liegt

damit 4 Prozent über dem Vorjahr (731 Millionen Euro). Auch einschließlich der

Integrationseffekte lag das Vorsteuerergebnis mit 705 Millionen Euro nur leicht

unter dem Vorjahreswert.







aufgestellt, leistungsstark und resilient. Mit der Berlin Hyp unter dem Dach

unserer Universalbank haben wir zudem das führende CRE-Kompetenzzentrum

geschaffen und unsere Marktposition weiter gestärkt. Wir verstehen die

Bedürfnisse unserer Kunden und verfügen über die finanzielle Stärke, um ihnen

auch in schwierigen Zeiten partnerschaftlich zur Seite zu stehen."



Ausschlaggebend für das gute Ergebnis waren ein starkes operatives Kerngeschäft

mit steigenden Erträgen und eine stabile Risikolage mit einer leicht

rückläufigen Risikovorsorge. Trotz des unsicheren geopolitischen und

wirtschaftlichen Umfelds haben alle vier operativen Segmente ihre Erträge

gesteigert und erreichten schon zur Jahresmitte jeweils einen dreistelligen

Millionengewinn auf oder über dem Niveau des Vorjahres.



Erträge untermauern Wachstumskurs - Aufwendungen von Integrationseffekten Berlin

Hyp geprägt



Dank des erfolgreichen operativen Geschäftsverlaufs stiegen die Erträge

konzernweit um 3 Prozent auf 2,12 Milliarden Euro. Besonders erfreulich ist der

Zuwachs des Provisionsergebnisses um 9 Prozent, unter anderem dank eines starken

Wertpapier- und Depotgeschäfts sowie gestiegener Erlöse aus der Strukturierung

größerer Finanzierungen im Unternehmenskunden- und Projektfinanzierungsgeschäft.



Die Aufwendungen lagen bei 1,31 Milliarden Euro. Darin enthalten sind allerdings

Effekte in Höhe von 54 Millionen Euro aus der Integration der Berlin Hyp. Ohne

diese erhöhten sich die Aufwendungen um 4 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro

(Vorjahr: 1,20 Milliarden Euro). Dies geht neben Investitionen in die

Weiterentwicklung der IT (inkl. Cyber-Resilienz) vor allem auf Tarif- und Seite 1 von 3 Seite 2 ►





