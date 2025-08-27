    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Geschäftsentwicklung über Vorjahr

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    LBBW präsentiert starkes Ergebnis im ersten Halbjahr

    Stuttgart (ots) -

    - Konsequentes Wachstum: operatives Ergebnis ohne Integrationskosten Berlin Hyp
    steigt auf 759 Mio. Euro vor Steuern (731 Mio. Euro im Vorjahr)
    - Erfolgreiches Kerngeschäft: alle Kundensegmente mit Ertragsplus - größter
    Zuwachs im Unternehmenskundengeschäft
    - Risikovorsorge leicht unter Vorjahr - Model Adjustments unverändert bei 880
    Millionen Euro
    - Harte Kernkapitalquote steigt auf 16,6 Prozent
    - Ausblick bekräftigt: Ergebnis vor Steuern über 1 Mrd. Euro im Gesamtjahr

    Die LBBW hat in einem wirtschaftlich herausfordernden Umfeld erneut ein starkes
    Ergebnis erzielt. Der um Aufwendungen aus der Integration der Berlin Hyp
    bereinigte operative Gewinn vor Steuern stieg auf 759 Millionen Euro und liegt
    damit 4 Prozent über dem Vorjahr (731 Millionen Euro). Auch einschließlich der
    Integrationseffekte lag das Vorsteuerergebnis mit 705 Millionen Euro nur leicht
    unter dem Vorjahreswert.

    CEO Rainer Neske: "Das Ergebnis zum Halbjahr zeigt: Die LBBW ist strategisch gut
    aufgestellt, leistungsstark und resilient. Mit der Berlin Hyp unter dem Dach
    unserer Universalbank haben wir zudem das führende CRE-Kompetenzzentrum
    geschaffen und unsere Marktposition weiter gestärkt. Wir verstehen die
    Bedürfnisse unserer Kunden und verfügen über die finanzielle Stärke, um ihnen
    auch in schwierigen Zeiten partnerschaftlich zur Seite zu stehen."

    Ausschlaggebend für das gute Ergebnis waren ein starkes operatives Kerngeschäft
    mit steigenden Erträgen und eine stabile Risikolage mit einer leicht
    rückläufigen Risikovorsorge. Trotz des unsicheren geopolitischen und
    wirtschaftlichen Umfelds haben alle vier operativen Segmente ihre Erträge
    gesteigert und erreichten schon zur Jahresmitte jeweils einen dreistelligen
    Millionengewinn auf oder über dem Niveau des Vorjahres.

    Erträge untermauern Wachstumskurs - Aufwendungen von Integrationseffekten Berlin
    Hyp geprägt

    Dank des erfolgreichen operativen Geschäftsverlaufs stiegen die Erträge
    konzernweit um 3 Prozent auf 2,12 Milliarden Euro. Besonders erfreulich ist der
    Zuwachs des Provisionsergebnisses um 9 Prozent, unter anderem dank eines starken
    Wertpapier- und Depotgeschäfts sowie gestiegener Erlöse aus der Strukturierung
    größerer Finanzierungen im Unternehmenskunden- und Projektfinanzierungsgeschäft.

    Die Aufwendungen lagen bei 1,31 Milliarden Euro. Darin enthalten sind allerdings
    Effekte in Höhe von 54 Millionen Euro aus der Integration der Berlin Hyp. Ohne
    diese erhöhten sich die Aufwendungen um 4 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro
    (Vorjahr: 1,20 Milliarden Euro). Dies geht neben Investitionen in die
    Weiterentwicklung der IT (inkl. Cyber-Resilienz) vor allem auf Tarif- und
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Geschäftsentwicklung über Vorjahr LBBW präsentiert starkes Ergebnis im ersten Halbjahr - Konsequentes Wachstum: operatives Ergebnis ohne Integrationskosten Berlin Hyp steigt auf 759 Mio. Euro vor Steuern (731 Mio. Euro im Vorjahr) - Erfolgreiches Kerngeschäft: alle Kundensegmente mit Ertragsplus - größter Zuwachs im …