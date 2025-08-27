    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAtlassian Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Atlassian Registered (A)

    Besonders beachtet!

    Atlassian Registered (A) Aktie mit kräftigem Kursplus - 27.08.2025

    Am 27.08.2025 ist die Atlassian Registered (A) Aktie, bisher, um +3,73 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Atlassian Registered (A) Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Atlassian ist ein führender Anbieter von Kollaborations- und Produktivitätssoftware, bekannt für Produkte wie Jira und Confluence. Das Unternehmen konkurriert mit Microsoft, Asana und Slack und hebt sich durch eine breite Produktpalette und starke Entwickler-Community ab.

    Atlassian Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.08.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Atlassian Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +3,73 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Atlassian Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -22,44 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Atlassian Registered (A) Aktie damit um -0,13 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,93 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Atlassian Registered (A) -40,48 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,06 % geändert.

    Atlassian Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,13 %
    1 Monat -17,93 %
    3 Monate -22,44 %
    1 Jahr -3,60 %

    Informationen zur Atlassian Registered (A) Aktie

    Es gibt 165 Mio. Atlassian Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,50 Mrd.EUR wert.

    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Atlassian Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Atlassian Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Atlassian Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


