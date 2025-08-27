    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEchoStar Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu EchoStar Registered (A)

    Fast pleite, jetzt Kurshimmel

    Absoluter Gamechanger: EchoStar-Aktie verdoppelt sich innerhalb von 2 Tagen

    Die Rallye in der Aktie des Satelliten-Konzerns Echostar geht am Mittwoch ungebremst weiter. Der A&T-Deal könnte für das hochverschuldete Unternehmen ein Neuanfang werden.

    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Am Dienstag hatte der Verkauf von Mobilfunkfrequenzen im Wert von 23 Milliarden US-Dollar an US-Telekomriese AT&T die Aktie von EchoStar um über 65 Prozent explodieren lassen. Am Mittwoch setzt die Aktie ihre Rekordjagd ungebremst fort und klettert um weitere 14 Prozent auf 58-US Dollar. Das ist gegenüber dem Schlusskurs vom Montag fast eine Verdopplung.

    Der Deal verschafft AT&T zusätzliche Lizenzen im wichtigen Low- und Midband-Bereich und deckt mehr als 400 Märkte in den Vereinigten Staaten ab. Ziel ist es, die Kapazität und Reichweite des eigenen 5G-Angebots auszubauen – ein entscheidender Faktor im Wettbewerb mit T-Mobile und Verizon.

    EchoStar Registered (A)

    ISIN:US2787681061WKN:A0NDYQ

    Für EchoStar, Muttergesellschaft von Dish Network und dem Mobilfunkanbieter Boost Mobile, kommt der Verkauf zur rechten Zeit. Die US-Regulierungsbehörde FCC hatte zuletzt eine Untersuchung eingeleitet, ob das Unternehmen seine Verpflichtungen beim Aufbau eines landesweiten 5G-Netzes erfüllt. Der Druck aus Washington hatte die strategische Handlungsfreiheit des Konzerns eingeschränkt. Mit dem Milliardenerlös will EchoStar nun Schulden tilgen und die laufenden Geschäfte stabilisieren.

    Auf dem Konzern lastet ein Schuldenberg von 25 Milliarden US-Dollar. Für Gläubiger, die über Jahre zwischen juristischen Auseinandersetzungen, regulatorischen Grabenkämpfen und drohenden Zahlungsausfällen ausharren mussten, ist das eine späte Genugtuung.

    Konzernchef Hamid Akhavan betonte, man prüfe weiterhin Optionen für das verbleibende Spektrumportfolio in Zusammenarbeit mit Regierung und Industriepartnern. Hintergrund: Bereits im Juni war berichtet worden, EchoStar erwäge einen Chapter-11-Insolvenzantrag, um seine Frequenzrechte vor möglichen Eingriffen der FCC zu schützen. Diese Lizenzen stellen den mit Abstand wertvollsten Teil des Unternehmensvermögens dar.

    AT&T wird künftig nicht nur Eigentümer der neuen Frequenzen, sondern zugleich wichtigster Netzwerkpartner von EchoStar. Zudem besteht die Option, das Spektrum kurzfristig zu vermieten, um schneller Kapazitäten für US-Kunden bereitzustellen. Der Abschluss der Transaktion ist für Mitte 2026 geplant.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Julian Schick
