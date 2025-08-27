    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Index rutscht unter 24.000 Punkte

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax fällt auf 23.990,26 Punkte, Minus 0,67 Prozent.
    • Unter 24.000 Punkten, erste Zeit seit zwei Wochen.
    • Jahresplus von 20,5 Prozent bleibt trotz Rückgang.
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch im Nachmittagshandel seine Verluste ausgeweitet. Mit einem Minus von zuletzt 0,67 Prozent auf 23.990,26 Punkte rutschte der deutsche Leitindex erstmals seit rund zwei Wochen wieder unter die viel beachtete, runde Marke von 24.000 Punkten. Damit notiert er nun auch etwas unter der 50-Tage-Linie, die sich seit Juni mehrfach als Unterstützung erwiesen hatte. Sie gilt als wichtiger mittelfristiger Trendindikator.

    Vor den nach dem New Yorker Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen des US-Halbleiterkonzerns und KI-Profiteurs Nvidia überwiegt bei den Anlegern dies- wie jenseits des Atlantiks die Zurückhaltung. Seit Jahresbeginn steht für den Dax , der im Juli mit 24.639 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte, aber immer noch ein Plus von 20,5 Prozent zu Buche. Damit lässt er die meisten anderen großen Börsenindizes weit hinter sich./gl/he

    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
