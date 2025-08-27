DAX-FLASH
Index rutscht unter 24.000 Punkte
- Dax fällt auf 23.990,26 Punkte, Minus 0,67 Prozent.
- Unter 24.000 Punkten, erste Zeit seit zwei Wochen.
- Jahresplus von 20,5 Prozent bleibt trotz Rückgang.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch im Nachmittagshandel seine Verluste ausgeweitet. Mit einem Minus von zuletzt 0,67 Prozent auf 23.990,26 Punkte rutschte der deutsche Leitindex erstmals seit rund zwei Wochen wieder unter die viel beachtete, runde Marke von 24.000 Punkten. Damit notiert er nun auch etwas unter der 50-Tage-Linie, die sich seit Juni mehrfach als Unterstützung erwiesen hatte. Sie gilt als wichtiger mittelfristiger Trendindikator.
Vor den nach dem New Yorker Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen des US-Halbleiterkonzerns und KI-Profiteurs Nvidia überwiegt bei den Anlegern dies- wie jenseits des Atlantiks die Zurückhaltung. Seit Jahresbeginn steht für den Dax , der im Juli mit 24.639 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte, aber immer noch ein Plus von 20,5 Prozent zu Buche. Damit lässt er die meisten anderen großen Börsenindizes weit hinter sich./gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 156,5 auf Tradegate (27. August 2025, 17:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,49 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,81 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 181,25USD. Von den letzten 8 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 155,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 205,00USD was eine Bandbreite von -0,65 %/+31,39 % bedeutet.
