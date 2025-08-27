ESR präsentiert bahnbrechende Tech-Innovationen auf der IFA 2025

Wilmington, Del. (ots/PRNewswire) - ESR (https://eu.esrtech.com/de-de) , eine

weltweit führende Tech-Marke mit über 123 Millionen Nutzern, präsentiert auf der

IFA 2025 in Berlin vom 5.-9. September seine neuesten Innovationen. Unter der

Mission "Tech Made Easier" zeigt ESR Zubehör für kabelloses magnetisches Laden,

verbesserten Geräteschutz und mehr Flexibilität im Alltag.



Zu den Highlights zählen optimierte CryoBoost®-Ladegeräte mit Qi2.2 25W

kabellosem Laden für die neuesten iPhones , neue Hüllen (https://www.amazon.de/d

p/B0FCXY1FB2?maas=maas_adg_A669CA1FAC09057FC21670A070136957_afap_abs&ref_=aa_maa

s&tag=maas) und Displayschutzfolien (https://www.amazon.de/dp/B0F6TVNVK4?maas=ma

as_adg_D354027198E3D771EED0AABC5091471F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) für das

überarbeitete Kameradesign sowie abnehmbare iPad-Tastaturen der nächsten

Generation . Außerdem zeigt ESR sein wachsendes Ökosystem smarter Accessoires -

darunter die magnetische https://www.amazon.de/ESR-MagMouse-Wireless-M%C3%A4use-

Wei%C3%9F/dp/B0F3D7PBPW?maas=maas_adg_77F5887BEA7F600C58FF80DFED557C99_afap_abs&

ref_=aa_maas&tag=maas und "Wo ist?"-integrierte Wallets (https://www.amazon.de/d

p/B0D9W6RVSS?maas=maas_adg_B5EBBDE817B011868B194FEFE382AE41_afap_abs&ref_=aa_maa

s&tag=maas) - als Komplettlösung für Strom, Schutz und Alltagserleichterung.





