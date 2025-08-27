    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWilmington AktievorwärtsNachrichten zu Wilmington
    ESR präsentiert bahnbrechende Tech-Innovationen auf der IFA 2025

    Wilmington, Del. (ots/PRNewswire) - ESR (https://eu.esrtech.com/de-de) , eine
    weltweit führende Tech-Marke mit über 123 Millionen Nutzern, präsentiert auf der
    IFA 2025 in Berlin vom 5.-9. September seine neuesten Innovationen. Unter der
    Mission "Tech Made Easier" zeigt ESR Zubehör für kabelloses magnetisches Laden,
    verbesserten Geräteschutz und mehr Flexibilität im Alltag.

    Zu den Highlights zählen optimierte CryoBoost®-Ladegeräte mit Qi2.2 25W
    kabellosem Laden für die neuesten iPhones , neue Hüllen (https://www.amazon.de/d
    p/B0FCXY1FB2?maas=maas_adg_A669CA1FAC09057FC21670A070136957_afap_abs&ref_=aa_maa
    s&tag=maas) und Displayschutzfolien (https://www.amazon.de/dp/B0F6TVNVK4?maas=ma
    as_adg_D354027198E3D771EED0AABC5091471F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) für das
    überarbeitete Kameradesign sowie abnehmbare iPad-Tastaturen der nächsten
    Generation . Außerdem zeigt ESR sein wachsendes Ökosystem smarter Accessoires -
    darunter die magnetische https://www.amazon.de/ESR-MagMouse-Wireless-M%C3%A4use-
    Wei%C3%9F/dp/B0F3D7PBPW?maas=maas_adg_77F5887BEA7F600C58FF80DFED557C99_afap_abs&
    ref_=aa_maas&tag=maas und "Wo ist?"-integrierte Wallets (https://www.amazon.de/d
    p/B0D9W6RVSS?maas=maas_adg_B5EBBDE817B011868B194FEFE382AE41_afap_abs&ref_=aa_maa
    s&tag=maas) - als Komplettlösung für Strom, Schutz und Alltagserleichterung.

    "Bei ESR sind wir überzeugt: Technologie sollte das Leben einfacher machen",
    sagt Tim Wu , CEO. "Unsere IFA-2025-Produkte machen die Nutzung von Geräten
    intuitiver, effizienter und müheloser. Wir freuen uns, diese Innovationen zu
    präsentieren."

    Kabelschnell in einem Snap: Geschwindigkeit trifft Komfort

    Auf der IFA 2025 zeigt ESR sein fortschrittlichstes kabelloses Lade-Ökosystem
    mit Qi2.2 25W und CryoBoost®-Kühlung , das Wärme reduziert.

    Die neue Generation kombiniert offenes Luftkanal-Design und einen 4 mm-Lüfter,
    hält Geräte ca. 3,6 °C kühler als andere Marken und arbeitet flüsterleise bei 25
    dB .

    In Kombination mit Qi2.2 liefert ESR kabelloses Laden in Kabelgeschwindigkeit -
    magnetisch komfortabel und effizient, optimiert für alle kompatiblen iPhones und
    mehr. Die Ladegeräte versorgen mehrere Geräte gleichzeitig und setzen neue
    Standards für kühles, aufgeräumtes und zuverlässiges magnetisches Laden - zu
    Hause, Auto oder unterwegs.

    Rundum-Schutz: Stärke trifft Vielseitigkeit

    ESR hebt den Schutz für das neue iPhone mit verstärkten Hüllen (https://www.amaz
    on.de/dp/B0FCXY1FB2?maas=maas_adg_A669CA1FAC09057FC21670A070136957_afap_abs&ref_
    =aa_maas&tag=maas) auf ein neues Level: Dual-Layer-Kameraabdeckung , Air
    Guard-Ecken und Camera Control Cover schützen die Linsen zuverlässig.

    Der patentierte Stash Ständer unterstützt Hoch- und Querformat bei voller
