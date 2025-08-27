ESR präsentiert bahnbrechende Tech-Innovationen auf der IFA 2025
Wilmington, Del. (ots/PRNewswire) - ESR (https://eu.esrtech.com/de-de) , eine
weltweit führende Tech-Marke mit über 123 Millionen Nutzern, präsentiert auf der
IFA 2025 in Berlin vom 5.-9. September seine neuesten Innovationen. Unter der
Mission "Tech Made Easier" zeigt ESR Zubehör für kabelloses magnetisches Laden,
verbesserten Geräteschutz und mehr Flexibilität im Alltag.
Zu den Highlights zählen optimierte CryoBoost®-Ladegeräte mit Qi2.2 25W
kabellosem Laden für die neuesten iPhones , neue Hüllen (https://www.amazon.de/d
p/B0FCXY1FB2?maas=maas_adg_A669CA1FAC09057FC21670A070136957_afap_abs&ref_=aa_maa
s&tag=maas) und Displayschutzfolien (https://www.amazon.de/dp/B0F6TVNVK4?maas=ma
as_adg_D354027198E3D771EED0AABC5091471F_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) für das
überarbeitete Kameradesign sowie abnehmbare iPad-Tastaturen der nächsten
Generation . Außerdem zeigt ESR sein wachsendes Ökosystem smarter Accessoires -
darunter die magnetische https://www.amazon.de/ESR-MagMouse-Wireless-M%C3%A4use-
Wei%C3%9F/dp/B0F3D7PBPW?maas=maas_adg_77F5887BEA7F600C58FF80DFED557C99_afap_abs&
ref_=aa_maas&tag=maas und "Wo ist?"-integrierte Wallets (https://www.amazon.de/d
p/B0D9W6RVSS?maas=maas_adg_B5EBBDE817B011868B194FEFE382AE41_afap_abs&ref_=aa_maa
s&tag=maas) - als Komplettlösung für Strom, Schutz und Alltagserleichterung.
"Bei ESR sind wir überzeugt: Technologie sollte das Leben einfacher machen",
sagt Tim Wu , CEO. "Unsere IFA-2025-Produkte machen die Nutzung von Geräten
intuitiver, effizienter und müheloser. Wir freuen uns, diese Innovationen zu
präsentieren."
Kabelschnell in einem Snap: Geschwindigkeit trifft Komfort
Auf der IFA 2025 zeigt ESR sein fortschrittlichstes kabelloses Lade-Ökosystem
mit Qi2.2 25W und CryoBoost®-Kühlung , das Wärme reduziert.
Die neue Generation kombiniert offenes Luftkanal-Design und einen 4 mm-Lüfter,
hält Geräte ca. 3,6 °C kühler als andere Marken und arbeitet flüsterleise bei 25
dB .
In Kombination mit Qi2.2 liefert ESR kabelloses Laden in Kabelgeschwindigkeit -
magnetisch komfortabel und effizient, optimiert für alle kompatiblen iPhones und
mehr. Die Ladegeräte versorgen mehrere Geräte gleichzeitig und setzen neue
Standards für kühles, aufgeräumtes und zuverlässiges magnetisches Laden - zu
Hause, Auto oder unterwegs.
Rundum-Schutz: Stärke trifft Vielseitigkeit
ESR hebt den Schutz für das neue iPhone mit verstärkten Hüllen (https://www.amaz
on.de/dp/B0FCXY1FB2?maas=maas_adg_A669CA1FAC09057FC21670A070136957_afap_abs&ref_
=aa_maas&tag=maas) auf ein neues Level: Dual-Layer-Kameraabdeckung , Air
Guard-Ecken und Camera Control Cover schützen die Linsen zuverlässig.
Der patentierte Stash Ständer unterstützt Hoch- und Querformat bei voller
