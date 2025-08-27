INNERHALB EINES JAHRES ERÖFFNET BIRKENSTOCK MIT UTRECHT SEINEN DRITTEN STORE IN DEN NIEDERLANDEN

Linz Am Rhein, Deutschland und Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Nach

erfolgreichen Neueröffnungen in Amsterdam und Den Haag baut die deutsche

Traditionsmarke ihre Präsenz auf dem niederländischen Markt weiter aus. Am 21.

August eröffnet BIRKENSTOCK einen neuen Store in Utrecht, einer der aktuell

spannendsten Städte des Landes.



WIE DIE STADT, SO DER STORE





Der neue BIRKENSTOCK Store befindet sich mitten in der Fußgängerzone in einemhistorischen Eckgebäude aus rotem Backstein, der für das Stadtbild von Utrechttypisch ist und auch die Inneneinrichtung prägt. Auf einer Verkaufsfläche von 50m2 vereint die Ladeneinrichtung lokale Einflüsse mit BIRKENSTOCKs Bekenntnis zuHandwerkskunst und Innovation in puncto Fußgesundheit. Naturelemente wie Eicheund Leder treffen auf gestalterische Details, die von Utrecht selbst inspiriertsind: Eine geschwungene Wand erinnert an die Form des legendären Fußbetts, einKieselsteinboden vermittelt das Gefühl von Gehen auf Sand und ein traditionellerSchemel neben einer eigens gemauerten Kassentheke aus rotem Backstein dient alsHommage an die landwirtschaftlichen Ursprünge der Region.DER PERFEKTE STANDORTAls junge, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte ist Utrecht der perfekteStandort für einen BIRKENSTOCK Store. Die viertgrößte Stadt der Niederlande, dievon den Römern als Teil der Befestigungsanlage entlang des Rheins gegründetwurde, ist zugleich die jüngste Stadt des Landes: 45 % ihrer 376.000 Einwohnersind unter 30. Als Standort einer der ältesten und größten Universitäten desLandes aus dem Jahr 1636 hat Utrecht einen Studentenanteil von 10 %. Diemalerischen Kanäle ziehen Besucher aus aller Welt an. Mit ihren vielen Cafés undRestaurants, der gemütlichen Fußgängerzone und faszinierenden Museen giltUtrecht als die coolere und entspanntere "Schwester" von Amsterdam.KLASSIKER UND NEUE KOLLEKTIONENDer neue Store führt die beliebtesten BIRKENSTOCK Modelle wie den ARIZONA,BOSTON, MADRID und GIZEH neben geschlossenen Schuhen und saisonalen Highlights.Besucherinnen und Besucher können sich außerdem auf BIRKENSTOCKsExquisit-Kollektionen, Big-Buckle-Styles, wasserfeste EVA-Modelle undausgewählte Produkte aus den Bereichen Home und Kids freuen. Abgerundet wird dasSortiment durch BIRKENSTOCKs Schuhpflegeprodukte und flexible Fußbetten - etwadas langsohlige Fußbett, das speziell für Sneaker entwickelt wurde. Die Produkteder CARE ESSENTIALS Fußpflege-Reihe laden Gäste dazu ein, BIRKENSTOCKsEngagement für Fußgesundheit jenseits von Sandalen und Schuhen zu entdecken.EINE KURATIERTE ERÖFFNUNGSFEIER