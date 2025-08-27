INNERHALB EINES JAHRES ERÖFFNET BIRKENSTOCK MIT UTRECHT SEINEN DRITTEN STORE IN DEN NIEDERLANDEN
Linz Am Rhein, Deutschland und Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Nach
erfolgreichen Neueröffnungen in Amsterdam und Den Haag baut die deutsche
Traditionsmarke ihre Präsenz auf dem niederländischen Markt weiter aus. Am 21.
August eröffnet BIRKENSTOCK einen neuen Store in Utrecht, einer der aktuell
spannendsten Städte des Landes.
WIE DIE STADT, SO DER STORE
Der neue BIRKENSTOCK Store befindet sich mitten in der Fußgängerzone in einem
historischen Eckgebäude aus rotem Backstein, der für das Stadtbild von Utrecht
typisch ist und auch die Inneneinrichtung prägt. Auf einer Verkaufsfläche von 50
m2 vereint die Ladeneinrichtung lokale Einflüsse mit BIRKENSTOCKs Bekenntnis zu
Handwerkskunst und Innovation in puncto Fußgesundheit. Naturelemente wie Eiche
und Leder treffen auf gestalterische Details, die von Utrecht selbst inspiriert
sind: Eine geschwungene Wand erinnert an die Form des legendären Fußbetts, ein
Kieselsteinboden vermittelt das Gefühl von Gehen auf Sand und ein traditioneller
Schemel neben einer eigens gemauerten Kassentheke aus rotem Backstein dient als
Hommage an die landwirtschaftlichen Ursprünge der Region.
DER PERFEKTE STANDORT
Als junge, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte ist Utrecht der perfekte
Standort für einen BIRKENSTOCK Store. Die viertgrößte Stadt der Niederlande, die
von den Römern als Teil der Befestigungsanlage entlang des Rheins gegründet
wurde, ist zugleich die jüngste Stadt des Landes: 45 % ihrer 376.000 Einwohner
sind unter 30. Als Standort einer der ältesten und größten Universitäten des
Landes aus dem Jahr 1636 hat Utrecht einen Studentenanteil von 10 %. Die
malerischen Kanäle ziehen Besucher aus aller Welt an. Mit ihren vielen Cafés und
Restaurants, der gemütlichen Fußgängerzone und faszinierenden Museen gilt
Utrecht als die coolere und entspanntere "Schwester" von Amsterdam.
KLASSIKER UND NEUE KOLLEKTIONEN
Der neue Store führt die beliebtesten BIRKENSTOCK Modelle wie den ARIZONA,
BOSTON, MADRID und GIZEH neben geschlossenen Schuhen und saisonalen Highlights.
Besucherinnen und Besucher können sich außerdem auf BIRKENSTOCKs
Exquisit-Kollektionen, Big-Buckle-Styles, wasserfeste EVA-Modelle und
ausgewählte Produkte aus den Bereichen Home und Kids freuen. Abgerundet wird das
Sortiment durch BIRKENSTOCKs Schuhpflegeprodukte und flexible Fußbetten - etwa
das langsohlige Fußbett, das speziell für Sneaker entwickelt wurde. Die Produkte
der CARE ESSENTIALS Fußpflege-Reihe laden Gäste dazu ein, BIRKENSTOCKs
Engagement für Fußgesundheit jenseits von Sandalen und Schuhen zu entdecken.
EINE KURATIERTE ERÖFFNUNGSFEIER
