    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBirkenstock Holding AktievorwärtsNachrichten zu Birkenstock Holding
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    INNERHALB EINES JAHRES ERÖFFNET BIRKENSTOCK MIT UTRECHT SEINEN DRITTEN STORE IN DEN NIEDERLANDEN

    Linz Am Rhein, Deutschland und Utrecht, Niederlande (ots/PRNewswire) - Nach
    erfolgreichen Neueröffnungen in Amsterdam und Den Haag baut die deutsche
    Traditionsmarke ihre Präsenz auf dem niederländischen Markt weiter aus. Am 21.
    August eröffnet BIRKENSTOCK einen neuen Store in Utrecht, einer der aktuell
    spannendsten Städte des Landes.

    WIE DIE STADT, SO DER STORE

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Birkenstock Holding plc!
    Long
    47,39€
    Basispreis
    0,38
    Ask
    × 11,22
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    56,23€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 10,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der neue BIRKENSTOCK Store befindet sich mitten in der Fußgängerzone in einem
    historischen Eckgebäude aus rotem Backstein, der für das Stadtbild von Utrecht
    typisch ist und auch die Inneneinrichtung prägt. Auf einer Verkaufsfläche von 50
    m2 vereint die Ladeneinrichtung lokale Einflüsse mit BIRKENSTOCKs Bekenntnis zu
    Handwerkskunst und Innovation in puncto Fußgesundheit. Naturelemente wie Eiche
    und Leder treffen auf gestalterische Details, die von Utrecht selbst inspiriert
    sind: Eine geschwungene Wand erinnert an die Form des legendären Fußbetts, ein
    Kieselsteinboden vermittelt das Gefühl von Gehen auf Sand und ein traditioneller
    Schemel neben einer eigens gemauerten Kassentheke aus rotem Backstein dient als
    Hommage an die landwirtschaftlichen Ursprünge der Region.

    DER PERFEKTE STANDORT

    Als junge, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte ist Utrecht der perfekte
    Standort für einen BIRKENSTOCK Store. Die viertgrößte Stadt der Niederlande, die
    von den Römern als Teil der Befestigungsanlage entlang des Rheins gegründet
    wurde, ist zugleich die jüngste Stadt des Landes: 45 % ihrer 376.000 Einwohner
    sind unter 30. Als Standort einer der ältesten und größten Universitäten des
    Landes aus dem Jahr 1636 hat Utrecht einen Studentenanteil von 10 %. Die
    malerischen Kanäle ziehen Besucher aus aller Welt an. Mit ihren vielen Cafés und
    Restaurants, der gemütlichen Fußgängerzone und faszinierenden Museen gilt
    Utrecht als die coolere und entspanntere "Schwester" von Amsterdam.

    KLASSIKER UND NEUE KOLLEKTIONEN

    Der neue Store führt die beliebtesten BIRKENSTOCK Modelle wie den ARIZONA,
    BOSTON, MADRID und GIZEH neben geschlossenen Schuhen und saisonalen Highlights.
    Besucherinnen und Besucher können sich außerdem auf BIRKENSTOCKs
    Exquisit-Kollektionen, Big-Buckle-Styles, wasserfeste EVA-Modelle und
    ausgewählte Produkte aus den Bereichen Home und Kids freuen. Abgerundet wird das
    Sortiment durch BIRKENSTOCKs Schuhpflegeprodukte und flexible Fußbetten - etwa
    das langsohlige Fußbett, das speziell für Sneaker entwickelt wurde. Die Produkte
    der CARE ESSENTIALS Fußpflege-Reihe laden Gäste dazu ein, BIRKENSTOCKs
    Engagement für Fußgesundheit jenseits von Sandalen und Schuhen zu entdecken.

    EINE KURATIERTE ERÖFFNUNGSFEIER
    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    INNERHALB EINES JAHRES ERÖFFNET BIRKENSTOCK MIT UTRECHT SEINEN DRITTEN STORE IN DEN NIEDERLANDEN Nach erfolgreichen Neueröffnungen in Amsterdam und Den Haag baut die deutsche Traditionsmarke ihre Präsenz auf dem niederländischen Markt weiter aus. Am 21. August eröffnet BIRKENSTOCK einen neuen Store in Utrecht, einer der aktuell spannendsten …