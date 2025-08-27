    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTRIODOS BANK AktievorwärtsNachrichten zu TRIODOS BANK
    Fair Finance Week vom 27. bis 30. Oktober 2025 - Geld trifft Werte (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Die zwölfte Fair Finance Week bringt erneut
    Gesellschaft, Politik, Wissenschaft und Finanzwirtschaft zusammen, um Impulse
    für Nachhaltigkeit zu setzen. Wo Geld auf Werte trifft, entsteht eine andere
    Zukunft - dies wollen die Veranstalter der Fair Finance Week aufzeigen und laden
    Bürger:innen und Interessierte an vier Abenden ein, live oder online spannende
    Diskussionsrunden zu verfolgen und sich aktiv daran zu beteiligen.

    Fair Finance Week im Überblick:

    Mo., 27.10: Regionale Diskussionsabende (München, Hamburg, Berlin und Bochum)

    Di., 28.10.: Wo sind unsere Werte geblieben in Wirtschaft und im Finanzwesen?
    (Haus am Dom, Frankfurt)

    Mi., 29.10.: Toxisch reich - zu viel Geld in wenigen Händen? (Haus am Dom,
    Frankfurt)

    Do., 30.10.: Finanzbildung - aber bitte mit Werten! (Evangelische Akademie,
    Frankfurt)

    Einlass ist jeweils ab 18 Uhr und Start um 18.30 Uhr - am Donnerstag den 30.10
    erfolgt der Einlass erst ab 18.30 Uhr mit Start um 19 Uhr.

    Zu den Sprecher:innen zählen Leonie Petersen von Oxfam, Antonis Schwarz von der
    Initiative für Steuergerechtigkeit taxmenow, Daniela Karbe-Gessler vom Bund der
    Steuerzahler, Raffaela Hofmann, Buchautorin und Gründerin der
    Geldbildungsinitiative, Claudia Müller, Gründerin des Female Finance Forums,
    Dennis Färber vom Hessischen Ministerium der Finanzen.

    Ausgerichtet werden die Abende vom Fair Finance Netzwerk Frankfurt - bestehend
    aus der GLS Bank, Invest in Visions, Oikocredit und der Triodos Bank in
    Kooperation mit der Fairtrade Stadt Frankfurt, dem Haus am Dom und der
    Evangelische Akademie Frankfurt. Die kostenfreien Veranstaltungen finden vom 28.
    bis 30. Oktober abwechselnd in den Akademien statt. Neben dem Standort Frankfurt
    gibt es am 27. Oktober in München, Hamburg, Berlin und Bochum regionale
    Veranstaltungen. Mehr zum Programm, zur Arbeit des Fair Finance Network und zur
    Fair Finance Week erhalten Sie unter: https://eur03.safelinks.protection.outlook
    .com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fair-finance-frankfurt.de%2F&data=05%7C02%7CStefanie.
    Walter%40triodos.de%7C96bc8528236d43daa82408dceee3d7c4%7Cf7f385fbafa14574b34ae89
    f39f46d1c%7C0%7C0%7C638647909571095586%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwM
    DAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=7kRsBl5Mk3T
    me4oEp59Vcs9bWMc8tox0JUCXpyiccDY%3D&reserved=0 .

    Anmeldungen können an mailto:presse@triodos.de gesendet werden.

    Pressekontakt:

    Stefanie Walter
    Manager Corporate Communications
    Triodos Bank N.V. Deutschland
    Falkstraße 5
    D-60487 Frankfurt am Main
    Tel.: +49 (0)69-7171-9188
    E-mail: mailto:presse@triodos.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77945/6105404
    OTS: Triodos Bank




