Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 27.08.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.387,84USD pro Feinunze und notiert damit -0,18 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 38,46USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,42 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,98USD und verzeichnet ein Plus von +0,37 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,65USD und verzeichnet ein Plus von +0,57 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.089,00 USD -0,86 % Platin 1.349,50 USD -0,22 % Kupfer London Rolling 9.766,15 USD -0,88 % Aluminium 2.603,62 PKT -1,25 % Erdgas 2,866 USD +1,86 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +1,86 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 27.08.25, 17:29 Uhr.