Rohstoffe Tagesüberblick
Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 27.08.2025
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.387,84USD pro Feinunze und notiert damit -0,18 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 38,46USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,42 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 66,98USD und verzeichnet ein Plus von +0,37 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,65USD und verzeichnet ein Plus von +0,57 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.089,00USD
|-0,86 %
|Platin
|1.349,50USD
|-0,22 %
|Kupfer London Rolling
|9.766,15USD
|-0,88 %
|Aluminium
|2.603,62PKT
|-1,25 %
|Erdgas
|2,866USD
|+1,86 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +1,86 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 27.08.25, 17:29 Uhr.