TAGESVORSCHAU
Termine am 28. August 2025
- Wirtschafts- und Finanztermine am 28. August 2025
- Wichtige Unternehmenszahlen: Fielmann, Delivery Hero
- Zinsentscheidungen in Korea und Polen stehen an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 28. August 2025
^
TERMINE UNTERNEHMEN
06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 7/25
07:30 DEU: Fielmann, Halbjahreszahlen (detailliert)
07:30 DEU: Delivery Hero, Q2-Zahlen
07:30 FRA: Pernod Ricard, Jahreszahlen
08:00 DEU: Helaba, Halbjahreszahlen
09:00 DEU: Bertelsmann, Halbjahreszahlen
DEU: Geratherm Q2-Zahlen
DEU: Funkwerk AG Q2-Zahlen
USA: Best Buy, Q2-Zahlen
USA: Dell, Q2-Zahlen
TERMINE KONJUNKTUR
KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
08:00 FIN: Handelsbilanz 6/25 (endgültig)
09:00 CHE: BIP Q2/25
10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 8/25
10:00 ITA: Produzentenvertrauen 8/25
10:00 EUR: Geldmenge M3 7/25
11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 8/25 (endgültig)
14:00 POL: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 USA: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: Privater Konsum (2. Veröffentlichung)
14:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q2/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 7/25
SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Pk zur Automesse IAA Mobility 2025 (9.-14.9.) mit Jürgen Mindel (Geschäftsführer Verband der Automobilindustrie, VDA), Christian Vorländer (Bereichsleiter Mobility-Messe München), Jan Heckmann (Projektleitung VDA), München
11:30 DEU: Eröffnungs-Pk zur Internationalen Funkausstellung IFA (5.-9.9.2025), Berlin °
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi