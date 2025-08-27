    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsMarktberichtevorwärtsNachricht

    Kaum Bewegung - Geldpolitik im Fokus

    • US-Staatsanleihen kaum bewegt, T-Note-Future +0,03%.
    • Rendite zehnjähriger Anleihe bei 4,27 Prozent.
    • Powell öffnete Tür für Leitzinssenkung, Williams unsicher.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nur wenig bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) legte um 0,03 Prozent auf 112,23 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 4,27 Prozent.

    Der Anleihemarkt steht weiterhin unter dem Eindruck der Rede des US-Notenbankchefs am Freitag auf der Tagung der internationalen Währungshüter in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Dort hatte Jerome Powell die Tür für eine Leitzinssenkung geöffnet und unter anderem auf die zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten verwiesen.

    Insofern achteten die Anleger am Mittwoch auf jüngste Aussagen des Präsidenten der New Yorker Zentralbank und Mitglieds der US-Notenbank Fed, John Williams. Dieser betonte zwar, dass sich die Risiken für den Arbeitsmarkt und die Inflation zunehmend ausglichen und dass die Leitzinsen im Laufe der Zeit gesenkt werden müssten. Allerdings sprach er sich nicht eindeutig für eine Zinssenkung im September aus./la/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
