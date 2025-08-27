Wirtschaft
Dax lässt nach - Bankenwerte bilden Schlusslicht
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.046 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem anfänglichen Rückgang erholte sich der Dax kurzzeitig, bevor er im weiteren Verlauf erneut nachgab und zum Handelsschluss wieder leicht anstieg.
"Die Marktteilnehmer halten den deutschen Gesamtmarkt weiter in einer stabilen Seitenlage", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Handelsimpulse sind derzeit rar gesät und umso stärker werden die wenigen Nachrichten und Ereignisse fokussiert. Die heute anstehenden Quartalszahlen von Nvidia bekommen dadurch einen wesentlich höheren Stellenwert und haben das Potential, die internationalen Finanzmärkte ordentlich durchzuschütteln", erklärte der Analyst.
"Die Marktteilnehmer halten den deutschen Gesamtmarkt weiter in einer stabilen Seitenlage", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Handelsimpulse sind derzeit rar gesät und umso stärker werden die wenigen Nachrichten und Ereignisse fokussiert. Die heute anstehenden Quartalszahlen von Nvidia bekommen dadurch einen wesentlich höheren Stellenwert und haben das Potential, die internationalen Finanzmärkte ordentlich durchzuschütteln", erklärte der Analyst.
Anzeige
Präsentiert von
Bis kurz vor Handelsschluss standen die SAP-Aktien an der Spitze der Kursliste in Frankfurt. Das Schlusslicht bildeten die Bankenwerte.
Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im September kostete 32 Euro und damit drei Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.
Der Ölpreis stieg hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 67,48 US-Dollar, das waren 26 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1609 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8614 Euro zu haben.
Unterdessen sank der Gaspreis: Eine Megawattstunde (MWh) Gas zur Lieferung im September kostete 32 Euro und damit drei Prozent weniger als am Vortag. Das impliziert einen Verbraucherpreis von mindestens rund acht bis zehn Cent pro Kilowattstunde (kWh) inklusive Nebenkosten und Steuern, sollte das Preisniveau dauerhaft so bleiben.
Der Ölpreis stieg hingegen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 67,48 US-Dollar, das waren 26 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1609 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8614 Euro zu haben.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
niki550525 schrieb gestern 17:49
Charttechnisch gesehen wurde gestern ein Kaufsignal aufgrund vom Candlestick generiert.mitdiskutieren »
Trotzdem würde ich derzeit keine Wette eingehen das der Kurs steigt oder fällt.
Es sind sehr viele, auch Privatpersonen in NVDA investiert die sehr zittrige Hände haben. Vielleicht wird trotz übermäßigen guten Zahlen ja ein Haar in der Suppe gefunden. Gehe mal davon aus das sich der Kurs bis zu 6% in die eine oder andere Richtung bewegt.
Ich persönlich werde an der Seitenlinie bleiben und abwarten bis sich der Sturm gelegt hat.
Trotzdem würde ich derzeit keine Wette eingehen das der Kurs steigt oder fällt.
Es sind sehr viele, auch Privatpersonen in NVDA investiert die sehr zittrige Hände haben. Vielleicht wird trotz übermäßigen guten Zahlen ja ein Haar in der Suppe gefunden. Gehe mal davon aus das sich der Kurs bis zu 6% in die eine oder andere Richtung bewegt.
Ich persönlich werde an der Seitenlinie bleiben und abwarten bis sich der Sturm gelegt hat.
Yogioh schrieb 21.08.25, 19:58
mitdiskutieren »
Deutsche Bank ist OK. Die haben im April 24 Tesla auf 125,- USD gesenkt. 6 Monate später stand Tesla bei 488,-
Also sehr bullish für uns ;)
Und dabei ist Nvidia noch nicht mal so abstrus bewertet wie Tesla😇
JBelfort schrieb 21.08.25, 07:49
Kleinanleger sollten nicht versuchen den Markt auf Jahresbasis zu schlagen, da sie damit ins Verderben laufen. Das schaffen nur die allerwenigsten. Sondern sollten mit langfristigem Ansatz in Titel investieren. So viele wannabes hier die glauben das investieren erfunden zu haben. Wer natürlich auf dem Niveau bei NVIDIA erst einsteigt, muss sich das gut überlegen, aber Anleger die schon länger dabei sind und gut im Plus sind müssen sich nicht in die Hosen machen.mitdiskutieren »
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte