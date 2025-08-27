    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,25 Euro belassen. Jarrod Castle nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie Bezug auf Prognosen des Dachverbands globaler Fluggesellschaften (IATA). 2025 werde wohl ein Jahr mit einem Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, aber nicht ohne Herausforderungen. Angebot und Nachfrage seien derzeit von Zurückhaltung geprägt, doch diese Situation sollte sich im Laufe des Jahres bessern. Die Fluggesellschaften seien gut kapitalisiert und die Bewertungen attraktiv. Unter den Billigflieger ist Ryanair Castles bevorzugter Wert in Europa und unter den Netzwerk-Airlines Lufthansa./tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 13:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 13:33 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 8,038EUR auf Tradegate (27. August 2025, 17:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Jarrod Castle
    Analysiertes Unternehmen: LUFTHANSA AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 9,25
    Kursziel alt: 9,25
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,25, was eine Steigerung von +15,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    UBS stuft LUFTHANSA AG auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,25 Euro belassen. Jarrod Castle nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie Bezug auf Prognosen des Dachverbands globaler Fluggesellschaften …