    Deutsche Indizes schwächeln, während US-Märkte leichte Gewinne verzeichnen

    An den Börsen herrscht heute ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes Verluste hinnehmen müssen, zeigen sich die US-amerikanischen Märkte in besserer Verfassung und verzeichnen leichte Gewinne.

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Am heutigen Handelstag zeigen sich die deutschen und amerikanischen Aktienmärkte in unterschiedlicher Verfassung. Der DAX notiert aktuell bei 24.054,84 Punkten und verzeichnet damit ein Minus von 0,65%. Ähnlich schwach präsentiert sich der MDAX, der um 1,00% auf 30.517,95 Punkte gefallen ist. Auch der SDAX steht mit einem Rückgang von 0,52% bei 16.980,39 Punkten im Minus. Der TecDAX zeigt sich etwas stabiler, notiert jedoch ebenfalls im negativen Bereich mit einem Minus von 0,32% bei 3.751,12 Punkten. Im Gegensatz dazu verzeichnen die US-amerikanischen Indizes leichte Gewinne. Der Dow Jones steht aktuell bei 45.524,37 Punkten und kann ein Plus von 0,24% verbuchen. Auch der S&P 500 zeigt sich freundlich und steigt um 0,20% auf 6.479,86 Punkte. Diese divergierende Entwicklung spiegelt die unterschiedlichen Marktbedingungen und Anlegerstimmungen auf beiden Seiten des Atlantiks wider. Während die deutschen Indizes mit Verlusten kämpfen, profitieren die US-Märkte von einer positiven Stimmung und verzeichnen moderate Zuwächse.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Spitzenreiter sind SAP mit einem Plus von 2.14%, gefolgt von E.ON, das um 0.74% zulegte, und Münchener Rück, das um 0.55% stieg.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte erhebliche Verluste. BASF fiel um 2.87%, Deutsche Bank um 3.38% und Commerzbank sogar um 4.98%.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX sticht United Internet mit einem Anstieg von 2.03% hervor, während freenet um 0.85% und KRONES um 0.75% zulegten.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. HelloFresh fiel um 3.91%, Delivery Hero um 4.18% und Aroundtown um 5.60%.

    SDAX Topwerte

    Die SDAX-Spitzenwerte werden von mutares angeführt, das um 4.55% zulegte, gefolgt von STRATEC mit 4.10% und Schaeffler mit 3.73%.

    SDAX Flopwerte

    Auf der anderen Seite verzeichneten HYPOPORT einen Rückgang von 2.51%, Energiekontor um 2.80% und Nagarro um 3.18%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sind SAP und United Internet mit 2.14% und 2.03% die besten Performer, während Eckert & Ziegler um 1.55% zulegte.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte umfassen SILTRONIC AG mit einem Minus von 2.03%, HENSOLDT mit -2.56% und Nagarro, das um 3.18% fiel.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones führen Salesforce mit 1.66%, Unitedhealth Group und IBM, beide mit 1.13%, die Liste der Gewinner an.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind Boeing mit -0.75%, Merck & Co mit -1.09% und Nike (B) mit -1.18%.

    S&P 500 Topwerte

    Die Topwerte im S&P 500 sind Albemarle mit 5.30%, CarMax mit 2.94% und Wynn Resorts mit 2.82%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 umfassen Rockwell Automation mit -1.62%, Smurfit Westrock Public Limited Company mit -1.68% und PerkinElmer mit -1.80%.


