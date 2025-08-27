Anleger in Schockstarre: Nvidia-Zahlen überzeugen trotz Mega-Buyback nicht!

Bei Halbleiterhersteller und KI-Überflieger Nvidia deutet sich nach den am Mittwochabend vorgelegten Quartalszahlen eine Abflachung der Wachstumskurve an. Zwar ist es dem Unternehmen erneut gelungen, mit seinen Zahlen die Erwartungen des Marktes zu übertreffen, doch der Earnings-Beat fiel dieses Mal nur gering aus.

Gegenüber dem Vorjahresquartal legten die Erlöse um 55,6 Prozent auf 46,74 Milliarden US-Dollar zu. Damit konnten die Prognosen um 610 Millionen US-Dollar übertroffen werden – in den Quartalen zuvor konnte Nvidia die Erwartungen im niedrigen einstelligen Milliardenbereich übertreffen.

Auch der Gewinn entwickelte sich grundsätzlich zufriedenstellend. Statt der von Analystinnen und Analysten prognostizierten 1,01 US-Dollar pro Aktie legte Nvidia 1,05 US-Dollar vor. Im Vergleichszeitraum vor einem Jahr hatte der Ertrag (Non-GAAP) bei 0,68 US-Dollar je Anteilsschein gelegen. Demnach hat sich das Unternehmen hier um 54,4 Prozent gesteigert.

Starkes Datencenter-Geschäft, aber noch höheres Automotive-Wachstum

Als Wachstumstreiber entpuppte sich mit einem Zuwachs von 56,0 Prozent einmal mehr das Datencenter-Geschäft. Allerdings lagen die Erlöse mit 41,1 Milliarden US-Dollar knapp unter den Schätzungen von 41,3 Milliarden US-Dollar.

Das wachstumsstärkste Geschäft war die Automotive-Sparte mit einem Plus von 69 Prozent. Noch ist das Segment mit 586 Millionen US-Dollar aber zu klein, um substanziell zum Gesamtergebnis beizutragen. Die Erlöse aus der Gaming-Sparte lagen nach einem Anstieg um 49 Prozent bei 4,3 Milliarden US-Dollar – hier sorgte der Launch der GeForce RTX50-Serie für Rückenwind. Bei Halbleitern für Grafik- und Visualisierungsanwendungen steigerte sich Nvidia um 32 Prozent auf 601 Millionen US-Dollar.

Riesiger Nettogewinn, noch größere Aktienrückkäufe

Gegenüber dem Vorjahresquartal entwickelte sich die Bruttomarge leicht rückläufig auf 72,4 Prozent. Für das Nettoergebnis blieb das angesichts des starken Umsatzwachstums aber nahezu unerheblich. Der kletterte um 59 Prozent auf 26,4 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist angesichts einer Nettomarge von 56,5 Prozent eine Gelddruckmaschine.

Und genau diese Fähigkeit will das Unternehmen jetzt in den Dienst seiner Anlegerinnen und Anleger stellen und hat deshalb mit 60 Milliarden US-Dollar eines der größten Aktienrückkaufprogramme aller Zeiten angekündigt. Diesem hat der Verwaltungsrat bereits gestern zugestimmt. Die Quartalsdividende bleibt jedoch unangetastet bei 0,01 US-Dollar pro Aktie.

Ausblick knapp über den Schätzungen

Für das kommende Quartal erwartet das Management um CEO Jensen Huang Erlöse in Höhe von 54,0 Milliarden US-Dollar (±2 Prozent). Expertinnen und Experten hatten vorab auf eine Guidance von 52,76 Milliarden US-Dollar getippt.

Die Bruttomarge wird von Nvidia auf 73,3 Prozent auf bereinigter Basis und auf 73,5 Prozent nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP) getippt. Hier gab das Management eine Bandbreite von ± 50 Basispunkten (0,5 Prozent) an. Für das Ende des Geschäftsjahres rechnet der Konzern mit einer Bruttomarge im mittleren 70-Prozent-Bereich.

Gewinnmitnahmen bestimmen nachbörslich das Geschehen

Das erwartungsgemäß gute, aber nicht völlig überzeugende Quartalsergebnis führte in der US-Nachbörse zu Gewinnmitnahmen. In einer ersten Reaktion verloren die Anteile rund 5,0 Prozent an Wert, ehe sich das Kursgeschehen auf niedrigem Niveau stabilisierte und die Abgaben auf ein Minus von rund 3,0 Prozent eingedämmt werden konnten.

Gegenüber dem Stand vor einem Jahr betragen die Kursgewinne noch immer rund 40 Prozent. Das entspricht im Wesentlichen der Geschäftsentwicklung. Mit einem Plus von mehr als 1.000 Prozent ist die Aktie der operativen Entwicklung jedoch weit vorausgeeilt, was zur bekanntermaßen hohen Unternehmensbewertung führte.

Fazit: Gut ist bei Nvidia schlicht nicht gut genug

Und genau hier liegt die Crux: Das Ergebnis und insbesondere die Guidance für das kommende Quartal waren schlicht nicht aufsehenerregend genug, um jetzt eine noch höhere Bewertung der Aktie zu rechtfertigen.

Daran hat auch US-Präsident Donald Trump Schuld, denn bei der Formulierung seines Ausblicks hat Nvidia mögliche Exporte seines für den chinesischen Markt bestimmten H20-Prozessors ausgeklammert. Es ist weiter unklar, wann und in welchem Umfang das Unternehmen wieder ins Reich der Mitte exportieren kann.

Jetzt könnte der gesamte Markt kippen

Die unauffällige Vorstellung könnte Folgen für den gesamten Aktienmarkt haben: In der Hoffnung auf ein starkes Ergebnis hatten Anlegerinnen und Anleger ohne Rücksicht auf eine Vielzahl von Risiken –ein rekordhohes Zollniveau, hohe Bewertungen, wiederholte Angriffe auf die Unabhängigkeit der US-Notenbank – den US-Gesamtmarktindex S&P 500 noch einmal in Richtung neuer Allzeithochs gekauft.

Diese Hoffnungen hat Nvidia nicht erfüllen können. Fallen am Donnerstag und Freitag noch die Arbeitsmarkt- und PCE-Inflationsdaten schlecht aus, sollten sich Investoren warm anziehen und besser eilig noch einige Absicherungen ins Depot kaufen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion