LHH startet das LHH Interview Center mit der Technologie von Yoodli, um Kandidaten auf reale Interviews vorzubereiten

Das LHH Interview Center stärkt das Selbstvertrauen bei Vorstellungsgesprächen und beim Networking und unterstützt gleichzeitig das selbstgesteuerte Lernen und die Entwicklung von KI-Fähigkeiten für den sich ständig weiterentwickelnden Arbeitsmarkt von heute.

New York, NY / ACCESS Newswire / 7. August 2025 / LHH, der integrierte Anbieter professioneller Talentlösungen und globale Geschäftsbereich der Adecco Group, gibt heute die weltweite Einführung des neuen LHH Interview Center bekannt, das Teil des LHH Career Studio ist.

Das LHH Career Studio wurde für Menschen entwickelt, die weltweit einen Karrierewechsel anstreben. Es handelt sich um eine digitale Plattform, die auf 50 Jahren Branchenexpertise, Verhaltensforschung und fortschrittlicher Forschung basiert und eine dynamische Suite von Karrierelösungen bietet. Mit KI-gestützten Funktionen, Echtzeit-Daten zum Arbeitsmarkt und professionellem Coaching unterstützt das LHH Career Studio jährlich über 500.000 Bewerber und Tausende von Unternehmen in mehr als 60 Ländern weltweit.

Das LHH Interview Center hilft Bewerbern dabei, ihre Interviewfähigkeiten durch realistische Simulationen, intelligente Antworten und Live-Feedback zu verbessern. Das private, individuell anpassbare Erlebnis fördert Soft Skills nach Bedarf und hilft Arbeitssuchenden, die sich beruflich verändern möchten, dabei, sich gut vorbereitet zu fühlen und die Kontrolle über ihren nächsten Schritt zu behalten.

Im LHH Interview Center führt ein KI-Interviewer mit den Nutzern ein praktisches Rollenspiel durch, indem er kontextbezogene Fragen stellt, dynamisch reagiert und umsetzbare Kommentare zu Ausdruck, Inhalt und Kommunikationsstil gibt. Diese Plattform unterstützt mehrere Interviewformate, bei denen die Nutzer ihre Übungen anhand von Stellenbeschreibungen an maßgeschneiderte Fragen anpassen können, um sicherzustellen, dass die Vorbereitung sowohl relevant als auch effektiv ist.

„Bei LHH haben wir uns dazu verpflichtet, die innovativste Kandidatenerfahrung auf dem Markt zu bieten, wobei die Bedürfnisse der Menschen für uns an erster Stelle stehen“, sagt John Morgan, President von LHH Career Transition & Mobility, Leadership Development & Coaching und HR & Talent Advisory. „Technologie kann die Unterstützung bei der beruflichen Neuorientierung skalieren, aber Empathie steht im Zentrum bei jedem Karrierewechsel. Angesichts des sich wandelnden Arbeitsmarktes entwickeln wir unsere Tools weiter, um den Bedürfnissen von Bewerbern gerecht zu werden, die vor unvorhersehbaren beruflichen Veränderungen stehen. Das LHH Career Studio wurde speziell dafür konzipiert, Bewerbern zum Erfolg zu verhelfen, und das LHH Interview Center vermittelt Arbeitssuchenden Selbstbewusstsein und Vertrauen in ihre Fähigkeiten, damit sie schneller passende Stellenangebote finden.“